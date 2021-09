Xabier Díaz: “A xente que baila é moito máis feliz”

Díaz tíñao claro: “A xente que baila é moito máis feliz ca que non o fai”, remarcou o músico ao inicio dun concerto que comezou con puntualidade británica (ás 12.45 en sesión vermú), sen saber que na recta final da súa primeira actuación en Vilaxoán parte da rapazada deixaría os seus asentos para bailar xunto a brisa do mar.

Aínda que as nubes cubriron o sol por momentos, os gorros de palla ou calquera outro tipo de sombreiro fixeron boa falta, como complemento imprescindible para os festivaleiros que son.

Hora e media de concerto

Durante hora e media, Xabier Díaz e as sete Adufeiras de Salitre (xunto co acordeonista e a persoa que toca a zanfona) deleitaron a un diverso e variado público (no que había xente de todas as idades, tamén nenos) coas súas cancións máis coñecidas, coma “O Baile de Noró” ou “No Salón das Cereixas”, un tema este último que adicou a todas as nais e avoas. “Voa o aire”, “Xota de Lira” ou “Unha, dúas, tres e castro” tamén soaron -entre outras- no escenario principal do Revenidas, no porto vilaxoanés.

Ademais dos pandeiros e as pandeiretas, as Adufeiras tamén utilizaron outros instrumentos no concerto, como follas de legoña e pedras.

Xabier Díaz, aos seus “cincuenta e tantos”, quixo reivindicar unha maior presenza da música tradicional nos festivais galegos. “Non sei por que neste meu país Galicia só se programan concertos para persoas de 17 a 30 anos. Estou aquí encantado de ver a xente maior de 50 e a pícaros desfrutar da música en directo, incluso daqueles nenos que están vendo o concerto de forma gratuita dende o parque”, sinalou, provocando gargalladas entre os asistentes.

“Non sei por que neste meu país Galicia só se programan concertos para persoas de 17 a 30 anos. Estou aquí encantado de ver a xente maior de 50 e a pícaros desfrutar da música en directo” Xabier Díaz - Artista

Non foi a única alusión que fixo o artista coruñés á xente do público, pois adicou un paso dobre a “Geli”, do Morrazo, á que “hai tempo que non vía”.

Ademais dos bailadores que de forma espontánea botaron uns pasos nunha zona apartada do recinto, tamén houbo outros que acompañaron a Xabier Díaz a ás Adufeiras de Salitre na arrancadeira do concerto. Foron cantareiras mozas da asociación Nós de Sobradelo (Vilagarcía) e bailadores de Xironsa (Cambados). Para o bis que clamaba o público, Díaz elixiu repetir “No Salón das Cereixas” e no lugar de rematar cun “miña nai miña naiciña”, mudouno de xeito acertado por un “que vivan As Revenidas”.

K DJ: en galego e en feminino

Despois do concerto de Xabier Díaz en sesión vermú, tocoulle a quenda á vilagarciá K DJ, que ofreceu unha sesión de música integramente en galego e en feminino. Pola noite o Revenidas 2021 despediuse ata o ano que ven con Monouilous DOP, Zoo e Mounqup.