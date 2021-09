Vilanova, Vilagarcía, O Grove, Caldas y la Mancomunidade de O Salnés son las cinco entidades que se van a beneficiar de la inversión de 1,7 millones de euros que la Xunta va a realizar en la comarca. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, en una visita a las instalaciones de Vista Real, donde se celebran este tipo de talleres formativos. Las cinco experiencias formativas serán duales, ya que contarán con una parte teórica y otra práctica.

L os Obradoiros de Emprego aprobados en esta convocatoria son “Forme 2021” para Vilagarcía de Arorusa, que se centrará en el Servizo de Axuda no Fogar y en Montaxe e Mantemento de Redes Eléctricas e Sistemas Domóticos; “Vista Real VII” para Vilanova de Arousa, que dispondrá de los módulos de jardinería y gestión de redes; "A Lanzada IV" en O Grove, orientado hacia la atención social a los colectivos más desfavorecidos y a la investigación gastronómica de productos del mar; "Os Camiños do Camiño II", en Caldas de Reis, que seguirá con la recuperación paisajística de la antigua catarata y de la central eléctrica de Segade; y "Hostalería do Salnés XIII" para a Mancomunidade do Salnés, que proseguirá con la formación de profesionales de cocina y sala para el sector hostelero. Cada una de estas acciones contará con un presupuesto de 347.000 euros.

Los talleres comenzarán en breve con el proceso de selección y tendrán un total de 20 alumnos cada uno. Las acciones formativas comenzarán el próximo mes de octubre y los alumnos se van a beneficiar de una formación específica durante los próximos nueve meses, realizando trabajos y servicios de interés general y público en favor de la sociedad. De hecho, los proyectos presentados por cada concello ya indican cuales serán esas actuaciones. Además, los alumnos podrán optar a prácticas en empresas del entorno para seguir ampliando su formación y tener la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

López estuvo acompañado en su visita del alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, que destacó la importante labor social que realizan este tipo de Obradoiros, animando a todos sus alumnos a formarse para conseguir un puesto de trabajo.