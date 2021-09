PP y BNG llegan al acuerdo de pedir al Ministerio más frecuencias ferroviarias

El BNG logró un acuerdo en el Parlamento para que la Xunta se dirija al Gobierno estatal para reclamar que Renfe rectifique e incluya la parada de Vilagarcía del segundo tren Alvia que une Vigo y Madrid y, progresivamente, que todos los trenes de largo recorrido que comunican las ciudades de Vigo y Pontevedra con Madrid, tanto en el trayecto de ida como de vuelta, paren en la localidad. En una proposición no de ley presentada en la comisión parlamentaria de Ordenación do Territorio, la diputada Montserrat Prado defendió también la recuperación de todas las frecuencias suspendidas durante la pandemia.

La diputada del PP Elena Suárez suscribe íntegramente la moción previamente transaccionada entre los dos grupos, de la que quedaron al margen los diputados socialistas.

La diputada conservadora subraya que “las conexiones ferroviarias suponen una oportunidad económica para Galicia, en general, y para Vilagarcía y la comarca de O Salnés en particular, especialmente “en estos años de celebración del Xacobeo”

“Nos parece que no es mucho pedir que la estación de Vilagarcía -que da servicio no solo a los 38.000 habitantes de este municipio, sino a toda una área de influencia de 150.000 personas de la comarca de O Salnés- tenga dos paradas diarias en cada sentido y no solo una y a una hora intempestiva como es la de las seis de la mañana”, indicó por su parte Montserrat Prado después de explicar que la parada de Vilagarcía en la conexión Vigo-Madrid del Alvia fue recuperada en octubre de 2020, “pero ahora, con la puesta en marcha de la nueva línea, se excluye del segundo tren”.

Voluntad política

Prado aseguró que la inclusión de esta parada en la nueva conexión Vigo-Madrid “depende de la voluntad política porque ni siquiera requiere de una necesidad presupuestaria” y, junto a su inclusión, apeló también a la necesidad de recuperar todas las líneas y frecuencias suprimidas durante la pandemia.

En este sentido, la diputada nacionalista advirtió de que las paradas en Vilagarcía “y todo el servicio de cercanías, de lanzaderas que precisan los vecinos de municipios como los de Catoira, Pontecesures o Padrón”, siguen sin recuperarse después de 18 meses.