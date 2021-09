Arranca la vacunación libre y sin cita en Fexdega

El área sanitaria Pontevedra-O Salnés inicia mañana sábado la vacunación libre y sin cita. Cualquier persona que no haya recibido ninguna dosis (porque aún no ha sido citada o porque en su momento no quiso vacunarse) podrá acudir al recinto ferial de Fexdega (Vilagarcía), donde se le administrará la inyección.

El horario es de 9.00 a 14.30 horas, y de 16.00 a 21.30 horas. Los únicos requisitos que se piden son tener los 12 años ya cumplidos y acudir con un documento de identificación.

Asimismo, durante la jornada de mañana habrá vacunación mediante autocita en Fexdega para cualquier persona mayor de 12 años. A media tarde de hoy habían reservado hora 70 personas, pero el Sergas indicó que todavía quedaban 717 huecos.

También se abre una vacunación específica para los universitarios, incluyendo a los que procedan de otras autonomías

Los interesados en pedir cita pueden hacerlo a través de la página web “cita.sergas.gal”, de la aplicación para móvil del Sergas o del teléfono 981 21 59 30.

El lunes y el martes seguirá funcionando la autocita en el punto de vacunación masiva de Vilagarcía. Durante estos dos días también se le administrará la segunda dosis de Pfizer a adolescentes de entre 13 y 15 años.

La supervisora de Enfermería del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, Ana García Fernández, ha explicado asimismo que el lunes y el martes se podrán vacunar los estudiantes, profesores o trabajadores del campus universitario de Pontevedra (dependiente de la Universidade de Vigo) en el recinto ferial de la ciudad del Lérez.

El Sergas también está inmunizando a las personas que han recibido una primera dosis en otras comunidades autónomas. A estos pacientes, se les pide que además de mostrar el documento de identidad, aporten un justificante de que ya tienen el primer pinchazo en otra autonomía, para que se les pueda entregar el certificado COVID.

El 85 por ciento de los mayores de 12 años del área sanitaria ya tienen la pauta completa

Ana García Fernández señaló además que, en estos momentos, el 92,19 por ciento de la población diana del área sanitaria (los mayores de 12 años), ya tienen al menos una dosis de la vacuna, y que cuentan con la pauta completa el 85,56 por ciento de todos los mayores de 12 años. En total, se han puesto 460.061 inyecciones.

Entre tanto, la situación sanitaria en el área sigue siendo buena, con la cifra de casos activos a la baja. El Sergas notificó ayer que hay 240 infecciones activas (19 menos que en la víspera), y las cifras de hospitalizaciones también son moderadas.

En estos momentos, hay cuatro pacientes ingresados en planta (uno de ellos en el Hospital do Salnés), y otros cuatro en la unidad de cuidados intensivos de Montecelo.

Los nueve municipios de la comarca arousana se encuentran en la actualidad en el nivel de restricciones más bajo, tónica en la que se encuentran la mayoría de los municipios de Galicia.