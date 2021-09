No fue un agosto excesivamente cálido, pero pasará a la historia por haber batido el récord de consumo de agua en la comarca de O Salnés. Así lo indican los datos que ha recogido la Mancomunidade, que suministró desde la estación depuradora de Treviscoso más de 768 millones de litros de agua a toda la comarca durante este mes. El récord absoluto durante un mes de agosto estaba en el pasado año, donde se consumieron 760 millones.

Eso sí, pese a ser el agosto de mayor consumo de la historia, no ha sido capaz de superar el mes de julio de 2020, donde se gastaron 806 millones de litros de agua debido al calor y al llenado de las piscinas, una situación que llevó a la Mancomunidade a pedir moderación para evitar problemas en el suministro. Ese mes de julio es el récord absoluto histórico, aunque lo normal es que el consumo siempre sea superior en agosto.

Este incremento solo tiene una explicación, el turismo, y lo avala el hecho de que casi todos los concellos se registraron pequeños descensos en el consumo con respecto al pasado año, a excepción de uno, el de Sanxenxo. En el lugar más turístico de Galicia, se consumieron el pasado mes de agosto 147 millones de litros de la red mancomunada, cerca de treinta por cien más que el mismo período del pasado año. Estos datos tienen una particularidad, ya que el municipio de Sanxenxo acostumbra a recoger de la red mancomunada el 30% del suministro que necesita. El 70% restante le llega a través de la conexión que mantiene con Pontevedra.

Otro municipio que no depende de la red mancomunada, Vilagarcía, también registró un ligero incremento en sus cifras. Es cierto que son números muy poco significativos, ya que tan solo se consumieron dos millones de litros de agua, pero el año anterior, durante el mismo período, tan solo fueron 783.000 litros. Vilagarcía cuenta con su propio suministro que le llega del embalse de O Con y de Ponte Baión, recurriendo a la red de la Mancomunidade en contadas ocasiones o para dar suministro a determinadas zonas próximas a Vilanova.

Al igual que Sanxenxo, el otro municipio que destacó en cifras durante el mes de agosto fue O Grove, otro concello eminentemente turístico.

En el municipio meco se consumieron un total de 238 millones de litros de agua durante el mes de agosto, tan solo tres menos que durante el mismo período de 2020. Cambados también volvió a rozar los 100 millones de litros consumidos durante el mes de agosto, contribuyendo a alcanzar las cifras récord de consumo.

El gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte, apuntaba ayer que el consumo de agua “es un elemento muy significativo sobre la afluencia de turistas a la comarca de O Salnés. Sin una ocupación muy alta, estas cifras alcanzadas durante el mes de agosto, que son el récord absoluto durante esta etapa del año, no serían posibles”. Una de las cuestiones que más sorprende es que “este mes de agosto no ha sido especialmente caluroso, sino que incluso se puede catalogar de flojo en ese aspecto, pero eso no ha sido problema para la llegada de visitantes a la comarca, y eso se ha dejado notar en el consumo de agua”.

A la espera de ampliar Treviscoso

Mientras el consumo de agua continúa batiendo récords, la red de suministro continúa a la espera de su ampliación con un nuevo depósito de cola, una reivindicación histórica para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en caso de avería. En estos momentos, reconoce Guinarte, la Mancomunidade no tiene esa capacidad durante un mes como agosto donde “los bombeos de agua funcionan las 24 horas del día porque el único depósito de cola con el que contamos solo tiene capacidad para diez millones de litros, y se consumen más de treinta diarios”. Es cierto que la Mancomunidade ha instalado motores de alta eficiencia que reducen el riesgo de una avería, pero “no estamos libres de ella si mantenemos las máquinas a pleno rendimiento las 24 horas del día”.

Incremento del coste eléctrico

Otro problema con el que se ha encontrado la Mancomunidade es el incremento en el coste de la tarifa eléctrica. El ente lleva años trabajando para reducir ese coste económico pero se ha encontrado que la subida de precios le ha perjudicado. “Hemos pasado de pagar el kilowatio hora a 0,004 a hacerlo a 0,016 en horario valle, consumimos 700 a la hora durante la noche; esperábamos bajar un 20% la factura de la luz en el bombeo de Pontearnelas, pero hemos pasado de pagar 42.000 euros al mes el pasado año a 68.000 este”. La Mancomunidade también cuenta con energía fotovoltaica y, pese a ello “nos ha incrementado la factura en Treviscoso un 70%, pasando de los 2.100 a los 3.500 euros”.