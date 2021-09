El portavoz de Pesca del Grupo Socialista en el Parlamento, Julio Torrado, denunció ayer la falta de inversión de la Xunta en diferentes puertos de la comarca de O Salnés, como son los de Vilanova, Cambados y O Grove, donde hace años que están pendientes de la realización de una serie de actuaciones de mejora en los servicios que ofrecen. El parlamentario vilagarciano presentó esta iniciativa tras verificar que “durante el primer trimestre del año, el gobierno gallego no ha invertido ni un solo céntimo, cuando dispone de una partida presupuestaria de diez millones de euros”.

En concreto, los muelles afectados en la comarca de O Salnés son los de O Grove, Cambados y Vilanova. En los dos primeros, Torrado destaca la necesidad de mejorar los terrenos portuarios, mientras que en la dársena vilanovesa es necesario adecuar el edificio de la Confraría. Para el socialista, esta situación supone una “dejadez de difícil explicación para una administración que debe gestionar el mantenimiento y conservación de los puertos, así como una falta de rigurosidad y un ejercicio laxo en la ejecución de la partida de conservación”.

"El gobierno gallego no ha invertido ni un solo céntimo, cuando dispone de una partida presupuestaria de diez millones de euros" Julio Torrado - Parlamentario socialista en Galicia

En este sentido, Torrado lamentó que una ejecución de “cero euros solo puede significar dos cosas: o que no hizo falta invertir un solo céntimo en mejorar los puertos gallegos lo cual es difícil de creer; o que el gobierno gallego es tan conformista como que no ha sido capaz de dotar esa partida con un solo euro”. A este respecto, el responsable socialista no duda en calificar la situación de “preocupante y destacó que “no sabemos que va a pasar el resto del año, porque estamos en septiembre y todavía desconocemos el gasto que se ha ejecutado hasta la mitad del año”.