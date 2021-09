El Umia cuenta ya con nuevo presidente en la persona de Alfonso Chantrero, toda vez que Paco Torres, tras una temporada en el cargo, había presentado la dimisión a finales de julio por la imposibilidad de poder seguir manteniendo su labor. Una decisión que se adoptó ahora en la asamblea nocturna de este lunes, en que se aceptó por aclamación su nombramiento, toda vez que fuera la única persona en dar el paso para asumir las riendas del club rojillo. En su haber, y a sus 57 años, el ser un socio histórico del club, no en vano es el número 47 de la entidad. Antes había sido directivo de club con el mítico Manuel Abuín “Piris”, que había dedicado más de 25 años entregado a cargos del club.

El propio Alfonso Chantrero reconoce que “el mío fue un paso difícil, para el que me autoconvencí y para el que muchos me animaron, y decidí darlo al ver que nadie se presentaba”. Ahora por delante se plantea cerrar el nuevo equipo directivo, para lo que se da el plazo del mes de septiembre: “Trataré de conseguir la directiva más amplia posible -afirma-, si puedo contar con 20 mejor que con 15, porque el Umia es ya un transatlántico, absorbe mucho tiempo y precisa de mucha gente para mantener el rumbo”. Añadido, la época del año en que llega el cambio, con el inicio de ligas y con la vendimia en ciernes, y que ocupará por unas semanas a mucha gente, incluido el propio Alfonso Chantrero, que también tiene algunas parcelas de vid.

En el camino, desde que Paco Torres había anunciado su renuncia, se perfilara por un momento la persona de Iago Costa, dispuesto a asumir la presidencia. Pero en sus acercamientos a la misión, este fue consciente de ser un neófito en la gestión de la entidad y que ello le pesaba en exceso. Por esta razón, tal y como había hablado, en la asamblea del lunes decidió dar un paso a un lado, y ceder el testigo a una persona más ducha para ello, manifestando, eso sí, su decisión de estar dispuesto a arropar y colaborar con el nuevo presidente si este decidía contar con él para la junta. Paco Torres reconoce que “presidir un club como el Umia, con 14 equipos en la base exige mucho tiempo, estar en el campo prácticamente cada día, máxime aún los fines de semana, y me era imposible compaginar mi autoescuela con el club”.

Un Paco Torres que, en la asamblea explicó también la situación que se había generado con el otro club del municipio, el Ribadumia, que no se avino a participar este año en el XXIX Torneo Concello de Ribadumia, cita en la que es fija la participación de los dos clubes, jugándose cada año de forma alterna en A Senra y A Bouza. En esta ocasión, al torneo, que tocaba organizar al Umia en Barrantes, evitó concurrir por discrepancias con los rojillos. Torres explica que “en esta última temporada 2020-21, con el COVID, el Ribadumia y otros equipo no sacaron equipos de base, pero el Umia sí jugó con todos, y fue así que jugadores de varios clubes se avinieron a venir a Barrantes para jugar”. “Esa decisión -agrega-, afectó a algunos jugadores aurinegros, y eso no gustó al Ribadumia, así me lo hizo saber el presidente, por lo que no concurrieron al torneo”. Este se disputó al pasado 29 de agosto, en que el Umia se midió al Celta juvenil, saldándose el choque con empate a dos y que, a la postre, en los lanzamiento de penalti, dejó el trofeo en Barrantes.