Un vilanovés no templo do triatlón popular

Con millas de participantes, centos de equipos eo percorrido cheo de espectadores na época precovid, a Challenge Roth gañouse a pulso o título de templo do triatlón popular de longa distancia, aquel que abre una participación aos que non son tops mundiais . A proba naceu no 1984 nesta pequena cidade ao sur de Nuremberg , para converterse no que hoxe é, un referente ao que todos os triatletas queren acudir, como é o caso do vilanovés Manu Piñeiro . Hai uns months, a Federación Española de Triatlón decidió abrir una inscripción para un Challenge Roth con oito prazas, xa que este ano a prob a ía servir para o Campionato de Europa de Longa Distancia. Cos puntos acadados en lugares como Salamanca, Piñeiro ficou dentro deses oito postos , o que lle abriu as portas de cumprir un soño que levaba un longo tempo agardando .

Cando a oportunidade se lle puxo diante dos ollos, Piñeiro non dubidou, e aceptou o reto de acudir a un lugar “onde o triatlón é unha relixión, ea pesares de atoparnos en pandemia, o que limitaba a presencia de público nas estradas, a é que foi todo espectacular, cunha organización semper pendente de ti e cun percorrido esixente pero moi atractivo ”.

Con 29 anos, o vilanovés leva tempo practicando triatlóns, “aínda que non tan longos como este ” unha modalidade deportiva á que chegou buscando algo que le permite distraerse da elaboración da súa tese doutoral . “Semper me gustaron os deportes de resistencia, así que comecei a practicar este deporte con Pablo Dapena, que se acabou convertendo no meu entrenador”, explica. Piñeiro atópase facendo o doutorado en investigación en medicina, cun traballo centrado na análise cuantitativa da imaxe médica para sacar un valor numérico que sirva de axuda á diagnosticar , por ejemplo “en enfermidades como o cancro de pulmón; a miña investigación ten que ver coa radiómica ”.

Fai tres anos comezou a competir en triatlóns pero "semper estiven vencellado dalgunha maneira a diferentes deportes, sobre todo fútbol o baloncesto, pero ningún me atrapou como o fixo este".

Piñeiro, que milita no Triatlón Peña Ciclista Rías Baixas , presentouse na cidade alemá coa intención de disputar o seu segundo triatlón de longa distancia este ano despois do de As Pontes e de desfrutar cun percorrido esixente no que coincidiría con algúns dos máis importantes triatletas de longa distancia del mundo. Por diante quedaba un percorrido de 3,8 kilómetros de natación, 170 sobre bicicleta (una organización decidiu rebaixar en 10 kilómetros este percorrido por cuestións relacionadas co coronavirus) e 42,2 a carreira . Durante nove horas, 29 minutos e trinta segundos , Piñeiro levou “a tu nda da miña vida, pero saín moi contento, porque o obxectivo co que chegara a Roth era rematar en menos de dez horas, algo que conseguín ”. A proba de natación “saiu mellor do agardado, porque son bastante malo, pero recoñezo que saín moi contento dela”. En la bicicleta “conseguín descubrir que son mellor escalador que rodador”, mentres que a carreira “é o que mellor se me da, aínda que sufrín bastante ea estratexia non me saiu ben de todo”.

Una clasificación final tamén foi destacable, xa que Piñeiro rematou séptimo na súa idade e 70 no Campeonato de Europa , que tamén se disputaba en Roth. No global clasificatorio remataría de 150, a máis de dúas horas do vencedor, o alemán Patrick Lange, que completou a proba en 7:19:19 .

Coas pernas aínda doéndolle do esforzo feito o pasado domingo, Piñeiro reconocía onte que “se me ofrecen volver o ano que ven, non o dubidaría, estaría de novo aquí, porque foi espectacular”