A Policía Local de Vilagarcía anda á procura do condutor que, pasadas as doce do mediodía, provocou un accidente na Praza de Ravella e deuse á fuga tras realizar unha operación de condución temeraria que puxo en risco a varios peóns. Dado o número de testemuñas existentes na transitada zona, a Policía constatou que o vehículo causante do incidente é o Peugeot 206 de cor azul. Tan pronto se localice o vehículo e se identifique á persoa que o conducía, esta será denunciada por condución temeraria e darse á fuga tras causar un accidente no que se viron implicados outros dous vehículos. Afortunadamente, non se rexistraron danos persoais de gravidade.

Os feitos aconteceron ás doce e cinco do mediodía no transitado semáforo do paso de peóns situado entre os Xardíns de Ravella e o Concello, cando o Peugeot 206 mencionado alcanzou por detrás a outro turismo que estaba parado ante o semáforo en vermello.

Segundo manifestaron numerosos testemuñas presentes, non contento con iso, o condutor causante do incidente dou marcha atrás, alcanzando tamén ao vehículo que o seguía e, facendo unha manobra totalmente temeraria, subiu á beirarrúa poñendo en grave risco aos peóns que transitaban pola zona e que tiveron que apartarse para non resultar atropelados. Unha vez sorteado o vehículo alcanzado inicialmente e que lle cortada o paso, o Peugeot volveu á estrada e deuse á fuga pola Avenida Xoán Carlos I en dirección a Pontevedra.

Froito do choque, os dous tripulantes do coche alcanzado por detrás foron atendidos in situ polo persoal médico que chegou en ambulancia, aínda que non presentaban danos visibles, e abandonaron a zona polo seu pé, en espera de ser diagnosticados de posibles danos cervicais. A Policía Local fixo atestado do acontecido e dos danos materiais causados. Tras contrastar a titularidade do vehículo causante do accidente a través das bases de datos da DGT, procederá a identificar á persoa que o conducía para tramitar a correspondente denuncia.