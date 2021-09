Ayuntamiento de Meaño y Arzobispado se disputan la titularidad de la casa parroquial de Xil

Arzobispado de Santiago y Concello de Meaño discrepan sobre la titularidad y el devenir de la casa parroquial de Xil. Se trata de un inmueble construido por el Ayuntamiento a finales de los años 80, concebido para albergar la Escuela Unitaria de Educación Infantil, a la par que funcionaba como local de reunión y actividades para las agrupaciones vecinales, y las del Concello en la parroquia.

Desde entonces la casa parroquial pasó a albergar dicho centro educativo, que se componía de dos aulas, una al uso, y otra de psicomotricidad, y en la planta baja albergaba locales para uso parroquial.

El inmueble se construyó en su día sobre una parcela del huerto de la rectoral de Xil, tras cristalizar un acuerdo a tres bandas entre parroquia, Concello y Arzobispado. El mismo conllevaba el uso mixto para escuela y parroquia.

El acuerdo con la Iglesia establecía que si dejaba de ser escuela volvería a manos del Arzobispado, pero el Concello apela a las cuantiosas inversiones realizadas en el edificio

Así, las llaves de acceso y el uso estuvieron en manos del Consello Pastoral de la parroquia, del Concello y de la profesora que impartía clases de Educación Infantil.

El acuerdo explicitaba, entre otras condiciones, que la casa no podría albergar evento alguno de índole político y, lo más importante hoy, que el inmueble se mantendría en manos del Concello mientras cumpliera la función prioritaria educativa con la que había sido construida. En el futuro, si dejara de cumplir esa función de escuela unitaria, debería restituirse la titularidad al propietario del terreno sobre la que se asentó, que era el Arzobispado de Santiago.

Posteriormente, esta casa parroquial de Xil conoció una remodelación integral en 2009, realizada por el Concello meañés y que ejecutaba entonces la firma Balboa y Buceta en base a una inversión de 180.000 euros.

Ello supuso ampliar el inmueble original, con la construcción de un módulo añadido por naciente que le permitió ganar así un salón social de 100 metros cuadrados. Además se cambió la carpintería interior y exterior, los suelos y se procedió el pintado de todas las dependencias, más el exterior, dotado del color rojo inglés que luce en la actualidad.

Cierre de la unitaria

Fue en 2018 cuando la escuela unitaria de Xil, al quedar sin el mínimo de alumnos que exigía Educación, tuvo que echar el cierre, siendo una de las últimas en hacerlo en la comarca de O Salnés. A partir de ahí los niños de esa edad pasaron a quedar adscritos ya definitivamente al colegio de Coirón-Dena. Un cierre que ya pendía desde 2015 por la falta de alumnos, y que se fue paliando al lograr reunir -en ocasiones sobre la campana- el mínimo exigible, que era de seis alumnos.

La otra condición que se saltó a lo largo de años fue la de no poder albergar esta casa parroquial eventos políticos, por cuanto esta sí vino siendo en la práctica sede de mítines cuando las campañas electorales llegaban a esta parroquia meañesa.

El Arzobispado trata de hacer valer desde entonces sus derechos sobre el inmueble. No obstante el Concello no se aviene a ello, y la situación lleva años con una negociación en punto muerto que no ha llegado a término.

El Ayuntamiento contrató a un técnico de Sanxenxo la negociación con el Arzobispado

La última actuación asomaba este año, cuando el gobierno local encomendó a un técnico de Sanxenxo la negociación con el Arzobispado.

Una labor por la que el Concello abonó a inicios de este año a este técnico una cuantía de 2.968 euros bajo el epígrafe de “Trabajos de análisis de situación jurídica, redacción de borradores de posibles acuerdos, y reuniones mantenidas con representantes del Arzobispado de Santiago de Compostela”.

Por sus pormenores se interesó en sesión plenaria en su día Meaño Independiente, además de por los motivos de haber declinado el Concello la negociación en un técnico externo, labor que bien habría podido desarrollar directamente el gobierno local, según considera el partido de la oposición.

Rectoral

En 2015, el Concello acometió una negociación similar, pues entonces pretendía adquirir una parcela del iglesario para construir en ella un parque infantil inmediato a la casa parroquial.

Dicha adquisición conllevaría la condición de que el dinero que abonara el Concello, lo destinara el Arzobispado a financiar obras de reforma en la casa rectoral que se hallaba en un estado semi-ruinoso. La prioridad era disponer en la rectoral un nuevo tejado a fin de evitar que la techumbre se cayera de facto. Pero aquel acuerdo no prosperó, máxime cuando el proyecto de la parroquia para cambiar el tejado de la rectoral quedó aparcado, al no contar tampoco con aprobación de Patrimonio.

Ahora la parroquia trabaja en un segundo proyecto para tratar de salvar esta rectoral que data del año 1835. Una negociación que puede entrelazarse otra vez con la situación de la casa parroquial.