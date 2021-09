Música y cultura para reivindicar los productos de la comarca

“Albariño no Camiño” y “Ameixa Rock” se celebraron ayer en Cambados y Vilagarcía, dos actos culturales cuyo principal objetivo es reivindicar dos de los productos con mayor aprecio gastronómico de la comarca. En Cambados se iniciaba ayer la segunda jornada del “Albariño no Camiño” con una charla sobre la presencia de la mujer en el entorno del albariño, varios talleres infantiles y la cata de tres variedades del mejor caldo del mundo. Por la tarde también se incluyó un concierto de Capitán Garfo no parque de Torrado. Las actividades continuarán en el pazo cambadés en el día de hoy. En Carril, el Ameixa Rock reunió a los grupos Biribirlocke, Ameixas Bravas y DJ Fangueira. La actividad no solo se centró en la música, ya que también incluyó viajes a Cortegada y una sesión vermú con entrada gratuita.