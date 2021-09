La EOI de Vilagarcía pide a la Consellería incorporar gallego a su oferta académica

Inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Estas son las lenguas que se estudian actualmente en el Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía. Pero la comunidad educativa del centro situado en Desamparados quiere que sean más. Así, tanto el Consello Escolar como el Claustro acordaron solicitar a la Consellería de Educación incorporar el gallego a la oferta académica.

Esta petición se realizó justo antes de la pandemia. Durante la época dura del COVID quedó en stand by y el curso pasado volvió a retomarse. El director de la EOI, Juan Paz Valle, confirma que en la actualidad el idioma más solicitado por las personas que llaman a la escuela “sigue siendo el gallego por goleada”. Ahora debe ser la Xunta la que decida si el gallego también se impartirá en Vilagarcía o no. Tanto en Pontevedra como en Santiago (las más próximas) ya lo hace desde hace tiempo.

Un millar de matriculados

La EOI de Vilagarcía supera el millar de personas matriculadas cada curso. “Solemos tener sobre 1.200 o 1.300 y hace unos años llegamos a superar los 1.600”, recuerda Paz Valle. Pero estalló la crisis sanitaria y la afluencia en las escuelas oficiales de idiomas se desplomó. “Bajó muchísimo en todas las EOI. Alguna gente tenía miedo al coronavirus a la hora de desplazarse, de compartir coche por ejemplo”, expone el director.

Expectación en el inicio de curso

En pocos días arranca el segundo curso de la era COVID y los datos de matriculación todavía son una incógnita. Y es que a los estudiantes que aprobaron en junio y ya se matricularon, habrá que sumar los que en estos momentos están realizando los exámenes de septiembre (terminan el día 9 y el 10 se publican las notas) y también el nuevo alumnado. Los de nuevo ingreso pueden solicitar plaza a través de la preinscripción “on line” hasta el día 14.

Si bien las clases deberían comenzar el 15, el director de la EOI calcula que hasta el 20 el centro no empezará a funcionar a pleno rendimiento.

Y es que se concentra mucha actividad (trámites y pruebas) en un corto periodo de tiempo. De hecho hasta el día 10 las personas interesadas en someterse a pruebas de clasificación (de nivel) aún pueden matricularse en las mismas. Esto es así desde hace tres años.

Juan Paz admite que tanto el equipo directivo como el resto del personal docente están “muy expectantes” con el inicio de este curso. “Mucha gente nos está llamando y preguntando cómo preinscribirse. Yo espero que podamos recuperar matrícula”, confía el director de la EOI de Vilagarcía.

Novedad: primer curso del nivel B2 de inglés semipresencial

La novedad de este nuevo periodo académico 2021-2022 es la puesta en marcha de la modalidad semipresencial del primer curso del nivel B2 de inglés, de forma que en lugar de asistir a clase presencial dos veces por semana (dos horas cada día), las personas que eligen esta opción solo lo harán una (los jueves de 17.30 a 19.30 horas). “Está pensado para quien es bastante maduro como aprendiz. No es tan fácil como puede parecer”, advierte Paz Valle. Se ofertan un total de treinta plazas, al igual que en el resto de grupos hasta el nivel B2. A partir del C1 -incluido- el aforo se limita a 25 personas.

Con respecto a los protocolos COVID, serán muy similares a los del año pasado, con la salvedad de que la distancia entre los pupitres se reduce de 1,50 metros a 1,20. “Para los exámenes de septiembre dejamos la separación de 1,50 porque ya planificamos todo en junio”, señala el director. En las aulas más grandes caben unos 23 alumnos.

Sin ningún contagio

El responsable de la Escola de Idiomas destaca que durante el curso pasado no fue necesario activar el protocolo COVID en ningún momento porque no se produjo ningún contagio en el centro. “La gente es muy responsable; llamaban a la mínima sospecha y ya no venían a clase”, comenta el docente. Añade que hay que tener en cuenta que los estudiantes acuden a las instalaciones dos veces por semana, no a diario.

Amplio abanico de edades: de 14 a más de 70

En cuanto a las edades de los alumnos que se animan a estudiar una lengua en la EOI de Vilagarcía, son muy variadas. Desde los 14 años hasta más de 70. La edad mínima para matricularse es 14 años en cualquiera de los idiomas ofertados, salvo que lo esté estudiando como primera lengua extranjera en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO). No se establece un límite de edad máxima.

¿Actividades presenciales?

Además de confiar en incrementar la matrícula, el director del centro de Desamparados espera poder retomar este curso las distintas actividades presenciales, que en el 2020-2021 tuvieron que organizarse de forma telemática. No obstante surgieron curiosidades, como el envío de una camiseta a Estados Unidos, al participante de la “andaina virtual” que vivía más lejos.

En lo relativo a la plantilla de docentes, no se vio afectada por la pandemia. “No tenemos refuerzos pero tampoco hemos perdido profesores”, declara el director. El cuadro de personal fijo ronda las 21 personas habitualmente.