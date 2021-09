El Museo do Viño abre gratis el fin de semana por el festival “Albariño no Camiño”

El concejal de Cultura, Constantino Cordal, explica que en el Museo do Viño hay una exposición de carteles de la Festa do Albariño, incluyendo desde los diseños más antiguos hasta los más modernos, que se deciden mediante concurso abierto. Para poder facilitar el acceso a la muestra, el Concello ha optado porque la entrada al Museo do Viño sea gratuita durante todo el fin de semana. El centro de interpretación abre al público hoy y mañana entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Constantino Cordal manifestó en el acto inaugural del certamen que su finalidad es, “combinar la exaltación del vino con la puesta en valor del patrimonio de Cambados y los Caminos de Santiago”. El brindis inicial tuvo lugar en Exposalnés, donde hay una segunda exposición vinculada al festival, esta de los vinos ganadores en las últimas ediciones de la Festa do Albariño de Cambados. “Cambados es mar, es vino y es arte”, añade Constantino Cordal.

Además, en las últimas horas han mejorado las previsiones meteorológicas, lo que permitirá mantener el grueso de la programación, en muchos casos en sus ubicaciones originales, al aire libre. Una de las actividades que estaba en riesgo eran las “andainas” teatralizadas de Teatro no Garaxe, pensadas para mostrar al público aspectos de la historia y la cultura local.

Uno de los aspectos centrales de la programación es la música. Los conciertos serán en la carpa cubierta instalada en la plaza de Fefiñáns. Hoy actúan Sabela Trigo y Os Xesteira y, ya mañana, les llegará el turno a Naomi y Rojuu.

Para los niños, hay talleres infantiles previstos en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en el Auditorio, donde tendrán lugar los conciertos de Capitán Garfo, previsto para las 19.00 horas de hoy sábado; y de Punk Infantil, que se celebrará a la misma hora ya mañana domingo.