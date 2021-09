Circo y danza “360º Su.Ma Ikigai”, en la Praza da Feira

Mañana domingo 5, a las 20.30, se prevé la celebración del concierto acústico del dúo vilanovés “Take it Easy”, que integran Pablo Costa y Santiago Martínez, y que actuará en el área recreativa del Muiño do Ferreiro en la parroquia de Lores.

Dentro del programa de septiembre, durante el siguiente fin de semana los actos se centrarán en la Praza da Feira meañesa, con motivo de la celebración de la fiesta de los Milagros, patrona del concello. Así, el viernes 10, la plaza acogerá un concierto del Grupo de Amigos do Acordeón Rías Baixas (21.00 horas).

Le seguirá el sábado 11, a las 20.30, con “O festivaliño on the road” para el público infantil, y a las 22.00, la proyección de la película “Dr. Dolittle”.

Y el domingo 12, día propio de la Virgen de los Milagros, por la mañana recorrerán la localidad las alboradas a cargo de la charanga “Alambique” y por la noche, primero a las 20.00 horas, concierto de la Banda Unión Musical de Meaño, y a las 21.00 horas el espectáculo de La Ocaband con “Camiñantes e cantantes”.

Gala especial

Se trata de una gala alumbrada en 2020 por esta orquesta para dinamizar la cultura popular y la lengua gallega a través de la música, y que desde entonces viene contando con la colaboración de artistas invitados como Pepo Suevos, Manuel Manquiña o Pili Pampín entre otros, en función de la disponibilidad de uno u otros según las fechas.

El programa de septiembre se completa el domingo 19 con un concierto de la BUMM en el entorno de la capilla de Broullón en Xil, donde se celebra en esa jornada la festividad de las Angustias.

El programa se inició ayer con una sesión de autocine en el aparcamiento inmediato al pabellón de Coirón con la película “Padre no hay más que uno”.