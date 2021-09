El "boom" de las motos acuáticas en la ría de Arousa, también entre menores de edad

Las motos acuáticas están de moda. Prueba de ello es el auge de las empresas que alquilan estos vehículos que pueden llegar a circular a 120 kilómetros por hora (60 o 70 nudos) por las aguas interiores de las rías. Pese a la elevada velocidad que pueden alcanzar, el título para conducirlos se obtiene a través de un curso de cuatro horas teóricas y dos prácticas (sin examen) que cuesta entre 120 y 150 euros. Se imparte en las federaciones de vela o escuelas náuticas y no está controlado por la administración. Se trata de la licencia de navegación, el permiso con el que conducen más del 90% de los patrones de motos de agua que intercepta la Guardia Civil en las Rías Baixas. No obstante, también se puede manejar este vehículo con el título PNB (Patrón de Navegación Básica) o el PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo), entre otros.