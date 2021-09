El escaso descenso del paro en agosto aventura el final de la estacionalidad veraniega

Son 222 las personas que han salido de las listas del paro durante este agosto en O Salnés. Este descenso no es extraño cuando se mira el calendario, pues la comarca ve bajar su tasa de parados durante el verano debido a la fuerte estacionalidad que tienen los puestos de trabajo que ofrece. Estos pertenecen sobre todo al sector servicios, que bebe de un turismo que este año rebosó como cualquier otro de los anteriores a la pandemia. El otro de los gremios que vio descender sus cifras de parados fue el de la industria, cuyos puestos de trabajo creados no tienen mucha seguridad de mantenerse en el tiempo dado que en la mayoría de las ocasiones se trata de empleos temporales creados para cubrir las vacaciones de los obreros fijos.

Son especialmente cuatro los concellos que hacen bajar el paro en agosto. Capitanea O Grove, con 80 desempleados menos, seguido de Vilagarcía, que puso a trabajar a 60 personas, luego Vilanova y sus 47 nuevos trabajadores y para cerrar la lista de grandes empleadores en agosto se presenta Cambados, que afrontó un descenso de 23 parados en sus listas. Se culminan las bajadas veraniegas con este mes, luego de que en julio O Salnés redujese en 398 su numero de parados y que en junio lo hiciese en nada menos que 1.153.

En esos meses la comarca llevó a cabo sus grandes bajadas en la tasa de desempleo, sin importar el concello del que se tratase. Hoy, con las cifras de agosto en la mano, ya se observa que ayuntamientos como Sanxenxo solo desciende en 8 sus parados y que Meaño o A Illa solo pierden 5 y 3 desempleados, respectivamente. Meis (1) y Ribadumia (3) ya comienzan a engrosar sus listas de parados. Así mismo lo hacen el concello de Pontecesures (5) y los de Catoira y Valga (8 cada uno), con lo que comienza a dejar de verse el espejismo veraniego que con el turismo se instala en O Salnés y alrededores.

Hay personas tras las cifras

Van tarde en sus bajadas de parados los cuatros concellos que más descienden en agosto “porque en julio tenían grandes restricciones sanitarias encima”. Así lo piensa Xoan Xosé Bouzas Aboi, Tupi, el secretario comarcal del CIG O Salnés. “Justo Vilagarcía, Vilanova, Cambados y O Grove fueron lo más atacados por los rebrotes, con lo que sus hosteleros hicieron las contrataciones más tarde, reduciendo el desempleo en el sector en 145 personas”. Sobre la industria, el sindicalista señala que “la mayoría de los contratos que se firmaron en verano fueron temporales, para cubrir vacaciones, por lo que está por ver si este empleo se mantiene de alguna forma”.

Un caso a tener en cuenta es el de la construcción, que encadenaba meses en O Salnés viendo bajar su número de parados, pero que en agosto sufrió una ligera escalada de 22 trabajadores. Aclara la CIG que “pese a ser un sector al alza en la comarca, las empresas suelen hacer que sus contratos duren hasta agosto para ahorrarse las vacaciones de los obreros y que las pasen en el paro”, como dice su secretario comarcal.

La construcción: un sector que baja sus cifras de parados con independencia del tirón estacional Lleva meses a dieta la estadística que representa el número de parados que O Salnés posee en su sector de la construcción. No hace más que descender este número, sin tener en cuenta la temporada estival, que siempre ayuda a que las gráficas del paro hagan sus respectivas operaciones bikini. Son 478 las personas que este agosto se encuentran en paro y están registradas dentro del sector de la construcción. Hace un año, en 2020, eran 608, que significan 130 más, y en 2019 eran 559. Queda a la vista que el agosto de 2021 es especial, pues la bajada del paro en este sector es evidente y no solo desde el fatídico 2020, también desde 2019, un año normal. El resto de sectores también han experimentado cambios que sitúan al agosto de 2021 como el mejor de los últimos tres años, pero en los otros gremios la clave es la estacionalidad. En ellos se producen bajadas pronunciadas en el número de parados en junio, con unos datos en mayo que están varios escalones por encima. Para la construcción apenas hay movimiento, pasando en mayo de 2021 de contar con 495 parados a tener tan solo 17 menos en agosto, cuando los cambios suelen ser de cientos (como en el caso de la industria, que pasa de 996 parados en mayo a 740 en agosto) o incluso de miles (es así para los servicios, que cosecharon 5.455 parados en mayo y unos 1.400 parados menos en agosto). La construcción en O Salnés lleva meses operando al máximo, de ahí las cifras. Esto es así debido a las reformas que muchos colegios comarcales realizaron o al creciente interés de algunos ciudadanos urbanitas (sean autóctonos o no) de mudarse las a zonas rurales de O Salnés, rehabilitando y rehabitando casas en las aldeas.

No se olvida Tupi del caso de los ERTE, “pues muchos todavía siguen activos y lo más probable es que acaben en ERE, con despido, ya que muchos empresarios los han utilizado para cobrar ayudas aún a través de trabajadores temporales”.

La fuerte estacionalidad que afecta a O Salnés, según argumenta Tupi, no asienta un futuro para la comarca. “Creo que solo la industria es capaz de dar seguridad económica tanto a a empresa como al trabajador, tanto al de la propia fábrica con un empleo digno, como a los que se sitúan a su alrededor en un sector servicios permanente, no estacional, que conste de supermercados y bares que puedan facturar todo el año por igual”. Es por ello que denuncia el mal estado de los polígonos arousanos, “sin interés para la industria al no estar adaptados ni modernizados para ella”.