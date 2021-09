Conciliación versus COVID: la demanda en los comedores escolares en Vilagarcía aguanta el tipo

Los comedores escolares de Vilagarcía mantienen la demanda con respecto al curso pasado. Así, el colegio A Lomba (el único del municipio con cocina propia) conserva su tradicional lista de espera (227 peticiones para 202 plazas) y los demás centros registran una cifra de solicitantes similar a la del año anterior.

No obstante en relación a la época pre-COVID, desde el CEIP de Vilaxoán (y también desde O Piñeiriño) advierten de un ligero descenso con motivo de la supresión de las actividades extraescolares. “Hay padres que traían a sus hijos al comedor porque ya quedaban después en las actividades, pero ahora como no hay y tienen que buscar a alguien que se quede con ellos en ese rato, pues ya lo buscan también para la hora del comedor”, explican desde el centro.

Para el curso que arranca el próximo jueves, el CEIP de Vilaxoán cuenta con 140 solicitudes para el comedor. Hay un total de 167 plazas, por lo que ningún niño se quedará fuera.

Tampoco en el CEIP Rosalía de Castro, en Carril, donde recibieron 175 formularios. La capacidad de las instalaciones es de 200 comensales. La directora apunta que la demanda es similar a la del curso pasado y que no hay ninguna novedad en el funcionamiento del servicio.

Vilaxoán, Carril y Rubiáns cuentan con la misma empresa de catering. En el caso del colegio de Rubiáns, todavía están haciendo recuento de las solicitudes, si bien “habitualmente no se cubren todas las plazas”, que suman 130, indica la nueva directora, Chari Domínguez.

El quinto colegio público de Vilagarcía que cuenta con comedor es el de O Piñeiriño. A diferencia de los demás centros, en este el servicio lo gestiona directamente la Anpa.

Aunque este comedor cuenta con 80 plazas, tanto en el curso pasado como en el que está a punto de comenzar no se ofertan todas para poder garantizar la distancia de seguridad entre los niños. Marcela Diz comenta que aplicarán el mismo sistema utilizado que el año pasado, es decir, estableciendo grupos burbuja (alumnos que van juntos a clase), con una separación entre los grupos de medio y medio. “El año pasado la demanda bajó por miedo al COVID pero este curso esperamos recuperar. Por ahora tenemos cinco solicitudes más”, apunta la organizadora. El comedor en O Piñeiriño arranca el lunes día 13 de septiembre.

Valga concede ayudas para material y transporte

El Concello de Valga abre hoy el plazo de solicitud de las ayudas municipales para material y transporte escolar de cara al curso 2021-2022. Las subvenciones pueden pedirse hasta el 31 de octubre.

Los beneficiarios de las ayudas para material escolar serán los alumnado de segundo ciclo de Infantil de los centros públicos del municipio, es decir, el colegio de Baño y el CRA, mientras que las de transporte se dirigen a estudiantes de Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas superiores, universitarios y alumnos con necesidades educativas especiales, todos ellos siempre que cursen estudios que no se impartan en Valga.

Con estas ayudas el gobierno de José María Bello Maneiro pretende favorecer la escolarización en centros públicos y la formación superior en las familias con menos recursos económicos.

Los requisitos que deberán cumplir los perceptores de las subvenciones son dos: que la renta per cápita familiar no supere los 6.000 euros al año, estar empadronado en Valga y ser hijo dependiente económicamente (menos de 25 años, que conviva en el domicilio familiar y que no tenga contrato de trabajo o recibiera algún tipo de ingreso en 2020, excepto becas). El importe de las ayudas se calculará en función de la renta y en el caso del transporte, de la distancia al centro educativo.