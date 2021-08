“Ni vendiendo mi casa lograría reunir los 80.000 euros para viajar a Corea”

–¿Se ve ya en Corea?

–Yo sí. Me faltan unos trámites con el visado. Fui el lunes y el martes, pero volví sin él. Pero espero resolverlo en unos días.

–¿Esperaba reunir tanto dinero en solo un mes?

–No. Cuando echamos cuentas de lo que necesitábamos para el tratamiento, el viaje a Corea, la cuarentena, el alojamiento, la manutención... Ni vendiendo mi casa lograría reunir los 80.000 euros. Pero el aluvión de llamadas y de muestras de cariño que he recibido ha sido enorme. Ha sido abrumador.

"El aluvión de llamadas y de muestras de cariño que he recibido ha sido enorme, ha sido abrumador"

–Parece que la sociedad ha querido devolverle un poco de lo que usted dio antes por los demás, que es una persona muy querida.

–Yo lo siento así, me siento muy, muy arropada.

–¿Qué prevé hacer con las cuentas del banco y de internet ahora que ha logrado su objetivo?

–Se abrieron con el objetivo de lograr los 80.000 euros que necesitaba para el viaje y el tratamiento. Está cumplido, así que las cuentas se bloquearán en los próximos días para que no entre más dinero.

"No, curar no me voy a curar. La palabra es parar. Lo que ellos me aseguran es que podrán parar el avance de la enfermedad"

–El tratamiento le obligará a viajar a Corea del Sur varios años. ¿Cómo espera conseguir el dinero para entonces?

–Tengo la esperanza de que el Sergas se haga cargo. En esta ocasión había poco tiempo y no podía pararme a gestionar algo así. Pero después de salir en los medios de comunicación, anunciando que quería ir a Corea del Sur y que necesitaba la ayuda de la gente, recibí llamadas del Sergas preguntándome qué había pasado. Se lo expliqué y me han respondido que ellos no podrán asumir el coste, porque Corea del Sur no tiene convenio con España ni con la Unión Europea. Pero yo espero resolverlo a partir de noviembre. Cuando termine toda esta fase, espero poder sentarme con ellos y buscar una solución. Aún quedan seis meses para que tenga que viajar de nuevo a Corea, y es bastante tiempo para intentar buscar una solución.

–¿El objetivo del tratamiento es curar la AME?

–No, curar no me voy a curar. La palabra es parar. Lo que ellos me aseguran es que podrán parar el avance de la enfermedad, y eso para mí y para mi familia ya es muy importante porque mejoraremos en calidad de vida.

–¿Cuándo se marcha?

–El 12 de septiembre salimos desde el aeropuerto de Oporto, y estaré fuera 16 días.