Balance del fin de semana en Vilagarcía: precinto de un pub, denuncia por desacato y aglomeraciones en la TIR

La Policía Local de Vilagarcía volvió a detectar este fin de semana "mucha relajación" en el cumplimiento de las normas de prevención del COVID en las zonas de ocio nocturno, como por ejemplo la TIR, donde se registraron grandes aglomeraciones que los agentes no pudieron dispersar debido a la falta de medios. Muchas personas no llevaban puesta la mascarilla y no guardaban las distancias de seguridad, por lo que el Concello hace un llamamiento a la responsabilidad para que "las actitudes incívicas e imprudentes como estas no se vuelvan a repetir para no frenar el ansiado avance hacia la antigua normalidad y para evitar que vuelva a subir la incidencia de la enfermedad y, con ello, las restricciones que limitan el ocio y la actividad económica de un sector".