Los niños de la unitaria de Aralde estrenan este curso la demandada cubierta del patio

Quedan menos de dos semanas para la vuelta al cole y los concellos apuran los últimos flecos para que las obras de mantenimiento en los centros educativos estén terminadas para la apertura del curso. Además de los trabajos de puesta a punto de las instalaciones, el Ayuntamiento de Vilagarcía también asume actuaciones de mayor envergadura que son responsabilidad de la Consellería de Educación, como es el caso de la demandada cubierta del patio de la unitaria de Aralde, que ha ejecutado la Administración municipal con 22.600 euros de fondos propios. Ahora los alumnos de Infantil (de 3 a 5 años) podrán jugar al aire libre cuando llueve y no se mojarán (ni ellos ni sus familiares) a las horas de entrada y salida.

El alcalde, Alberto Varela, acudió ayer a esta escuela rural del sur vilagarciano (la más numerosa del municipio, con más de veinte niños y niñas), acompañado del concejal de Educación, Argimiro Serén, y de otros ediles de su equipo, Luz Abalo y José María González. El regidor socialista dejó claro que “el mérito” de haber conseguido esta obra tan necesaria es “exclusivamente” de la comunidad educativa.

Varela aprovechó la situación para recriminar a la Consellería de Educación su falta de implicación en los pequeños colegios de las parroquias. “Tiene una intencionalidad muy clara de no invertir en las unitarias ni en el rural y creo que es una política errónea”, espetó el alcalde.

Sin ayuda autonómica

Y es que el soportal debería haberlo asumido la Xunta, puesto que no es una obra de mantenimiento. Según explicó el primer edil vilagarciano, el Concello se mostró dispuesto en todo momento a la cofinanciación, pero tras la negativa de la Consellería a pagar la actuación y también a costear una parte, Ravella decidió ejecutarla íntegramente con fondos propios. De ahí que la construcción de la cubierta se demorase tanto en el tiempo, justificó Alberto Varela.

Aunque existe una ley a nivel autonómico que obliga a los ayuntamientos a sufragar las labores de mantenimiento en los centros educativos, el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) recuerda que la legislación no es inamovible y puede cambiarse.

“No tiene sentido que los concellos tengamos que asumir costes de mantenimiento en los centros educativos cuando no tenemos poder de decisión en ellos” Alberto Varela - Alcalde de Vilagarcía

De hecho considera que debería ser la Consellería de Educación la que se encargase no solo de las obras importantes de los colegios, sino también de su mantenimiento. “No tiene sentido que los concellos tengamos que asumir costes de mantenimiento en los centros educativos cuando no tenemos poder de decisión en ellos”, declaró el regidor, quien no se olvidó de apostillar que es también el Ayuntamiento el que paga el salario de los conserjes.

No obstante, dejó claro que su gobierno seguirá atendiendo las demandas de los colegios, como ya hizo con el gimnasio de Rubiáns o el comedor de O Piñeiriño.

Con respecto al soportal de Aralde, la obra fue adjudicada a la empresa pontevedresa GPD Construcciones S.A. La estructura incluye partes translúcidas para facilitar que la luz natural llegue a la zona de juegos. También se han construido canalizaciones para la recogida de aguas pluviales desde la cubierta y aprovechando la actuación, se prevé conectar la escuela a la red municipal de saneamiento.

La ANPA: “Antes se encharcaba todo y entraba agua a la escuela” En representación de los padres de la unitaria de Aralde intervino Sandra Valderrey. La portavoz de la ANPA agradeció al Concello de Vilagarcía su implicación para que los niños puedan salir al patio cuando llueve y no mojarse en la entrada y salida del colegio; ni ellos ni sus familiares que los están esperando. “Se encharcaba todo el patio e incluso entraba agua a la escuela”, recuerda Sandra. La unitaria de Aralde tuvo el curso pasado 22 niños. Se marchan doce a Primaria, pero como el plazo de matrícula aún permanece abierto hasta septiembre, el concejal de Educación, Argimiro Serén, ayer no pudo facilitar el número de alumnos que acogerá el centro en los próximos meses. No obstante no se prevé que haya un descenso, puesto que en los últimos años la matrícula ha crecido en esta escuela rural, incluso teniéndose que desdoblar un aula.