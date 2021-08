Vilanova busca el origen de las algas que cubren de verde sus bancos marisqueros

No es la primera vez que las mariscadoras de Vilanova tienen un problema con las algas, pero hace años que no era tan persistente. Desde el pasado mes de mayo, las mariscadoras a pie y los de a flote, no hacen otra cosa que retirar del mar un espeso manto verde que, si se deja pudrir en la zona que ocupan, amenaza con acabar con la producción.

La patrona mayor de Vilanova, María José Vales, sostiene que se trata de “una invasión terrible, que nos obliga a limpiar todos los días, llegando a retirar de encima de los bancos marisqueros hasta veinte tractores”. Esta situación les ha llevado a ponerse en contacto con biólogos de la Universidad de Vigo para analizar cuál puede ser el problema de la proliferación de tantas algas. Vales señala que “es muy probable que sea por un exceso de nutrientes en el agua, pero queremos saber de dónde proviene ese exceso y si podemos combatirlo de manera preventiva para evitar la acumulación en los bancos marisqueros”.

La responsable del pósito insiste en que “algo tiene que haber porque está llegando una cantidad muy alta y llevamos desde el mes de mayo limpiando prácticamente a diario”. Los lugares donde más problemas están causando las algas se localizan en las playas de O Castelete y A Basella, pero “es un problema que se ha extendido a todos los arenales, e incluso, a O Esteiro”. Este banco marisquero es el más importante de cuantos gestiona la Cofradía de Vilanova, por lo que la aparición del alga que conocen como “limo” es algo que “ha despertado una gran preocupación entre las mariscadoras, ya que nos tememos que pueda convertirse en un severo problema”. Vales reconoce que, por el momento, “no hemos tenido mortandad porque estamos encima constantemente, pero es algo que no descartamos que pueda acabar pasando si no somos capaces de frenar su presencia sobre las zonas de marisqueo”.

Mientras aguardan a una explicación científica, a la cofradía no le ha quedado otra que organizar turnos de limpieza tanto en las playas como en los bancos marisqueros de a flote. En estos últimos, además del trabajo que realizan los mariscadores, está colaborando un barco bateeiro para arrastrar el fondo marino y remover la gran cantidad de algas con las que se encuentran y facilitar su retirada