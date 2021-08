Un ribadumiense en las listas de Cuxhaven

Salió de su casa en Ribadumia, rumbo a Cuxhaven un día de Reyes por la mañana. Albino Abal Núñez, no era muy consciente todavía de que ese camino acabaría marcando su camino para siempre, pero había que tomarlo para labrarse un futuro. Tardó en llegar a la ciudad alemana tres días, y un miércoles 9 de enero, a las 16.00 horas ponía el pie en un lugar gélido donde el único contacto que tenía era su madre, que había emigrado años antes. Era el año 1972 y, desde aquel entonces, las cosas han cambiado mucho para Abal, que se encuentra plenamente integrado en la ciudad alemana, hasta el punto de haber dado el salto a la política municipal.

Abal formó parte de las listas de la CDU, el partido de Ángela Merkel, hace cuatro años. Concurría en el puesto número 15 de la formación y no llegó a ser elegido como concejal. Eso sí, pudo integrarse en la comisión de Deporte, Ocio y Tiempo Libre, aportando la experiencia que adquirió en la directiva de un equipo de fútbol y en la presidencia del centro gallego, a la que se suma la secretaría de la Coordinadora Federal de Asociacións Galegas en Alemania. Esa experiencia ha sido valorada por la formación para situarle en el noveno puesto de la lista que se presenta a los próximos comicios del 12 de septiembre. “Siempre me ha gustado ayudar y creo que puedo aportar cosas”.

El ribadumiense también se preocupa por su tierra natal, en la que ve que “están cometiendo errores que ya cometieron los alemanes en su día y que, en el caso de España, pueden salirles muy caros, porque nuestra mentalidad no es la de aquí, los alemanes son gente muy seria y afrontan las situaciones adversas de otra forma”, afirma.

Con hijos y nietos nacidos en el país, Albino recuerda sus inicios en Cuxhaven. “Fui con mi madre a comprar a un establecimiento de alimentación y no me enteré absolutamente de nada de lo que decían”, explica. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que “o aprendía el idioma lo más rápido posible o no iba a aguantar ni unas semanas”. Tuvo que ir a una escuela un día a la semana, donde comenzó a adquirir un dominio importante del alemán y, poco después, entraba a trabajar en una fábrica en la que “todos los trabajadores eran germanos, por lo que, o lo aprendía o me quedaba sin trabajo”. También estuvo con una alemana y hoy tiene un gran dominio del idioma pero reconoce que “no le resulta fácil a muchas de las personas que emigraron en los 70, que todavía tienen dificultades para expresarse en esa lengua”. Abal comenzó trabajando en una conservera para, después, aprender el oficio de fontanero. Durante 16 años trabajó para una empresa de ese sector, pero antes de jubilarse, regresaría al sector de la conserva, donde acabaría jubilándose.

Cuando él llegó a Cuxhaven, en la ciudad alemana había unos 4.500 españoles, casi todos de la zona de O Salnés, especialmente de Vilanova. “Ahora apenas pasamos de 1.000, aunque quedan muchos descendientes en estas tierras”, explica. Esa descendencia es la que todavía no le permite regresar de forma definitiva a su Ribadumia natal ahora que ya ha alcanzado la jubilación. “Yo quería, pero el problema son los hijos y los nietos que tengo aquí, así que, en el futuro, en lugar de ir cuatro semanas como hago ahora, me iré cuatro meses, pero no puedo dejar a los nietos, tiran mucho; quizás ese sea el problema más grande con el que se encuentra un emigrante, el de dejar las raíces de uno en ese lugar”.

Pese a estar tantos años en Alemania. Abal viaja una vez al año a Ribadumia, salvo en 2020 por la pandemia, ya que todavía conserva muchos amigos de la infancia y está al tanto de todo lo que ocurre en la política local, algo que le preocupa porque “estoy viendo que los populistas se están metiendo en todos lados y que muchos pueblos como Vilagarcía no son capaces de ir para arriba o como han quedado estancados los del interior; deberían mirar mucho más por la gente”.