O Grove subsanará los errores técnicos del PXOM y discrepa sobre pedir nuevos informes

Dos décadas después de la suspensión parcial de las Normas Subsidiarias, O Grove sigue a la espera de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que parecía medianamente encaminado hasta que los técnicos de la Xunta decidieron requerir al Concello de O Grove una serie de documentación para que complete el expediente, entre esos documentos, se encuentran varios informes sectoriales de carácter preceptivo.

El regidor grovense, José Antonio Cacabelos, siempre ha sido el principal impulsor de este PXOM, un documento que quiere aprobar de forma definitiva, por eso apuntaba ayer que los requerimientos de la Xunta “son un procedimiento totalmente normal, recogido en la Lei do Solo, y que nosotros debemos subsanar, algo en lo que están los técnicos”. Sin embargo, el regidor se mostraba ayer visiblemente molesto por una serie de reclamaciones como el informe sectorial de Costas, algo que “estamos en plazo de solicitar pero que está más que explicado en el expediente”.

En lo que respecta a la alusión del informe de Portos y de Patrimonio desfavorables, el regidor no duda en recordar que “esos informes se emitieron cuatro años y medio después de la aprobación inicial, cuando esas administraciones tenían tan solo tres meses de plazo”. De hecho, recuerda que Portos hace alusión a una serie de normativas y planes de usos que se hicieron de manera posterior a la aprobación de 2014; “esos dos informes no son vinculantes jurídicamente, pero aún así, adaptamos las observaciones que realizaban al documento, y así se recoge en el informe de la secretaría y en la memoria del PXOM”.

Cacabelos es claro e insiste en que “entendemos que no podemos estar solicitando informes constantemente, sobre todo cuando es manifiesto que estamos cumpliendo”. Es más, el regidor hace hincapié en el hecho de que “volver a solicitar estos informes nos acabaría llevando a un proceso sin fin, sobre todo si las administraciones autonómicas tardan otros cuatro años y medio en emitirlos; acabarían dilatando todo el proceso demasiado tiempo y no tendría ningún tipo de sentido”.

Los técnicos ya han comenzado a estudiar la documentación para responder a todo aquello que se les está requiriendo desde Urbanismo de la Xunta, pero esta documentación todavía entró ayer por registro y “debemos analizarla de forma pormenorizada porque nuestra intención es aprobar de forma definitiva el PXOM y acabar con la situación que venimos arrastrando desde hace más de veinte años”.

La decisión de la Xunta de pedir mayor documentación sobre el PXOM ha levantado cierto revuelo político, con todos los grupos de la oposición echando en cara a Cacabelos su forma de actuar. Un ejemplo de ello es la portavoz popular, Beatriz Castro, que ayer aseguraba que lo ocurrido “no puede pillar de sorpresa al alcalde, si la documentación está incompleta, el resultado es el que es, que no culpe a la Xunta de no querer aprobar el PXOM”.

De hecho, una de los requerimientos que realizan desde Urbanismo se refiere al formato de los archivos que se enviaron, algo que “ya se le advirtió en su momento; si faltan informes preceptivos es un tema grave; da la sensación de que el alcalde solo quiere cumplir el expediente y lanzarle el muerto a la Xunta”. Insiste Castro en que “no puede hacerse el sorprendido de que la Xunta solicite las cosas tal y como tienen que ser” y acusa a Cacabelos de “ineficacia y falta de gestión, porque las cosas hay que hacerlas de manera correcta, no pueden ir de cualquier forma”. Reconoce Castro su decepción con lo que está ocurriendo ya que “esperábamos que, ante la importancia del documento, Cacabelos mostrase una excepción con su forma de proceder habitual, pero no ha sido así”.

José Antonio Otero, portavoz de Esquerda Unida, ya ha presentado un escrito en el Concello solicitando copia de todo aquello que reclama la Xunta de Galicia. Otero apunta a que “parece que las cosas no se han hecho bien desde el Concello, es ahí donde está la responsabilidad y no en la Xunta”. Otero insiste en que “queremos ver la documentación pero da la sensación de que, cuando piden más cosas, es que no se han hecho los deberes de forma correcta.

Por su parte, el líder del BNG, Heladio Outeiro no dudaba en calificar de “increíble que con todo el procedimiento que fue sacar el PXOM le entrasen estas prisas al alcalde al principio del mes pasado, quería enviar el documento como fuese y después pasan estas cosas”. Heladio Outeiro recuerda que su formación fue la única que votó en contra porque “no estábamos a favor ni de las formas ni del fondo y sabíamos que la Xunta iba a mirar con lupa todo el documento”. El portavoz nacionalista señala que “somos conscientes de que la legislación cambia, pero lo que está claro es que este gobierno no da la talla”, antes de recordar las duras críticas que recibieron por no votar a favor del documento. “Nosotros tenemos la conciencia limpia y tranquila”.