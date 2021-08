Las rebajas veraniegas saben a 2020: cifras muy lejanas a las expectativas de los comerciantes

No es ningún secreto que este año 2021 no está siendo el mejor para los negocios locales. Si bien la hostelería se lleva uno de los pedazos más amargos del pastel, dadas las restricciones de movilidad y las limitaciones de aforo fruto de las normas sanitarias de seguridad, los comercios textiles tampoco salen del todo bien parados de este verano “que está mucho más cerca de ser un nuevo 2020 que de las cifras habituales que tendríamos en un año normal, anterior al estallido de la pandemia”.

Relacionadas La baja facturación aboca a dos de cada diez autónomos a cerrar sus empresas en 2020

Lo dice la empleada de la tienda de calzado Krack, en forma de escueto resumen, pero lo podría haber dicho cualquiera. Los negocios de O Salnés acusan al mal tiempo y a las restricciones sanitarias de crear “un cierto desánimo social” que ha dejado en ínfimas las ganancias que esperaban del verano y de su temporada de rebajas.

“Esperábamos que este año fuese mucho mejor de lo que está siendo, así como, en mi caso al menos, contaba con que el verano del 2020 fuese peor aún de lo que ha sido”, señala Eva Rey, gerente en Cambados de la zapatería que lleva su nombre. Ese sentimiento, como si el verano actual les hubiese prometido una realidad que luego resultó imposible, es el que tienen muchos empresarios.

Es tal la decepción con esta temporada de descuentos que las tiendas están ya vendiendo más artículos de nueva temporada que de rebajas. Así sucede en Décimas, cuya tienda de ropa deportiva se instala en la vilagarciana Plaza de Galicia. Asegura Rocío, una de sus encargadas, que “bañadores pocos se vendieron este verano”, y no hay más que echar un vistazo a las paredes del local para comprobar que de ellas, aún en agosto, cuelgan más mochilas para el comienzo del curso escolar que otra cosa.

La calle se ha puesto triste

La nueva temporada se abre paso ante unas rebajas defenestradas por el mal tiempo de estas últimas semanas y las restricciones sanitarias. Así lo piensan los comerciantes, que ven resultar de esa mezcla “como un desánimo social, una tristeza constante y generalizada durante este verano que para nada invita a comprar”. Es como lo relata Rocío, la dependienta de Décimas en su local de Vilagarcía.

“El mal tiempo, sumado al cierre de bares y de toda la hostelería, vació las calles de Cambados y eso no ayudó al resto de los comercios”, expone Eva Rey. La gente no estuvo animada este verano, en su opinión, y eso impedía hasta que saliese de casa, “pues ni siquiera podía ir a otros municipios colindantes a causa del cierre perimetral”.

Concuerda Charo Porto, la gerente de la tienda de moda infantil Koala, también en la céntrica Plaza de Galicia de Vilagarcía. Apunta que “la gente de la comarca se cuida mucho más que el turista, y por eso, hasta el momento, la mayoría de mis clientes son veraneantes, que para mi beneficio [bromea] vienen sin prendas de abrigo a Galicia y no pueden más que comprarlas”.

Cabe destacar que Porto abrió hace tan solo un mes su tienda, “el 23 de julio”, por lo que vivió en rebajas desde el primer momento. De todos modos, espera que ahora su tienda pueda avanzar hacia un público más local, “pues intentaremos darnos más a conocer a través de nuestra página web, desde la que también se podrán hacer pedidos a domicilio”.

“Aunque el turista ayudó, mis clientes son sobre todo vecinos que me visitan regularmente" Eva Rey - Responsable zapatería de Cambados

En su tienda vendieron sobre todo “de verano”, pero tuvo que bajar los precios hasta un 30% para hacerlo. Y aunque su puerta la cruzasen sobre todo turistas, no fue la tónica en el resto de locales. Eva Rey apunta desde su zapatería de Cambados que “aunque el turista ayudó”, sus clientes son sobre todo vecinos que la visitan regularmente.

Lo mismo sucede en Décimas, donde “casi no se notó el turista” y algo similar en la tienda que la cadena pontevedresa Overlock posee en O Grove: domina el cliente local y habitual, aunque también tiene algo que decir el veraneante, “sobre todo aquel que ya tiene piso en la comarca y de ese modo nos visita cada verano”, como puntualizan desde Overlock O Grove.

La crisis, una oportunidad

Es justo en esta tienda donde su dependienta, Marina, señala que algunas medidas sanitarias como el cierre perimetral entre municipios les han venido bien para sus ventas. “Favoreció el comercio entre los vecinos de O Grove, que no podían salir a comprar a otros concellos o a las ciudades”, apunta la dependienta, cuya cadena también se encuentra en A Illa o en Cambados.

No esconde que “este no ha sido un verano al uso”, pero reconoce que no se puede quejar. “O Grove tiene bastante población, y al tenerla sin otras posibilidades ha optado por comprar aquí”.

Es por ello, y en esto no difiere del resto de sus compañeras dependientas, que el grueso de sus clientela se encuentra entre los vecinos de su localidad.

“A nosotros creo que no nos afectó mucho lo de los bares" Marina - Dependienta de un comercio textil de Vilagarcía

Por supuesto, las calles no fueron las mismas este verano, pero señala que “a nosotros creo que no nos afectó mucho lo de los bares, encontramos igualmente nuestros clientes a pesar de no haber tanto movimiento ni vida en las calles”. Se ríe Marina cuando dice en tono de broma que “de todas las crisis siempre hay alguien que sale hasta bien parado, en este caso hemos tenido esa suerte”.

Sus rebajas, añade la dependienta, “duran poco, pues tenemos una tienda dedicada a los descuentos en Sanxenxo y en los locales de O Grove, A Illa o Cambados no tenemos de rebajas más que algunas prendas de tallas sueltas que ya no se nos reponen más desde la central”.

Visiones dispares, pero una coincidencia: 2021 todavía es más 2020 que 2019, aunque el retorno de este último se acerque cada día más.