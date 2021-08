Vilagarcía, la vigésima estación de España en número de pasajeros

Los datos que arroja el Observatorio del Ferrocarril en España, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, no dejan lugar a dudas. El aumento de los viajeros de trenes de media distancia, los que hay básicamente en la estación de Vilagarcía, se sucede desde el año 2013 hasta 2019, último periodo registrado. En el último conteo de viajeros se ascendió hasta los 686.107, o lo que es lo mismo, 207.149 personas (un 30%) más que en 2013, último año en el que se produjo algún descenso.

Desde que hay cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio, el ferrocarril vilagarciano nunca tuvo tantos usuarios en media distancia. Es más, desde 2016 se rompen récords a pasos agigantados, pues solo entre los números de 2018 y los de 2019 hay 31.992 pasajeros de aumento.

Con toda seguridad esta tendencia se romperá cuando estén listos para publicar los datos de 2020, que ha sido nefasto para cualquier tipo de desplazamiento por razones que ya todo el mundo conoce. Pero los años anteriores, años “normales”, tan solo han supuesto incrementos para las cifras de Vilagarcía.

La estación arousana crece en los últimos tres años más que, sin ir más lejos, la de Pontevedra, que ve entrar por sus puertas a unas 20.000 personas más por año, mientras que la de Vilagarcía recibe a 30.000 más. No es casual que, en 2019, la capital de O Salnés sea la quinta ciudad de Galicia en tráfico de viajeros de media distancia, por delante de importantes polos de la larga como Ourense. A nivel estatal, supera en este apartado a grandes ciudades como Málaga o la mismísima Valencia.

Es cierto que hoy la larga distancia es el baremo, y que en ese sentido Vilagarcía es inexistente. Pero el peso de la ciudad en la media invita a pensar que, para una estación con tanta historia como la vilagarciana, hay futuro. Por una vez, ni sindicatos, ni patronales, ni estudiantes ni vecinos de cualquier parte de la comarca discrepan en que el sistema es imperfecto y se está dejando de lado la conexión de proximidad, “la que debería vertebrar O Salnés”, como recuerda José Luis Vilanova.

Queda patente esta realidad al asomarse a ver cuál es la ruta más empleada. Gana por goleada la que une Santiago de Compostela con Vilagarcía, corredor de estudiantes universitarios durante los fines de semana y de turistas en las vacaciones. Acumula en 2019 un total de 313.438 usuarios, un 4,6% más que el año anterior y encadena subidas en sus viajeros desde hace años, creciendo en unos 70.000 desde 2013.

Esta ruta está por encima en su número de viajeros de otras como la que conecta Compostela y Ourense, y casi al nivel de la que acerca la capital gallega con Vigo, que tan solo usan 40.000 personas más. De este modo, es la tercera ruta gallega de media distancia, por detrás de la viguesa y de la que lleva de A Coruña a Santiago, primera superando el millón de viajeros.

Entre las veinte primeras

En 2004, cuando la serie histórica de la media distancia del Ministerio comenzó, la vilagarciana era la vigesimosexta estación en cuanto a viajeros a nivel estatal. Después de posicionarse en el puesto 24 en 2011 o en el 23 en 2015, en 2019 (último año tenido en cuenta por el momento) Vilagarcía es la vigésima estación del Estado en la media distancia.

No se entiende, de este modo, que la estación de Vilagarcía atraviese gran parte del verano con un solo operario de Renfe en todo el edificio durante horas porque no haya quien supla las vacaciones de sus compañeros. Tampoco tiene sentido aparente que no se le devuelvan los servicios perdidos durante el confinamiento, pues eran útiles.

Es este único trabajador el que ha de atender las dudas de los usuarios, vender billetes, ayudar a los clientes si hubiera algún problema con las máquinas expendedoras de los mismos o comunicarse con los revisores de los trenes en el caso de que suceda algún retraso o algún imprevisto, así como si algún viajero hubiera perdido algún objeto, entre la infinidad de situaciones posibles.