Los ecologistas advierten de que un aerogenerador del Castrove estaría a menos de 500 metros de las casas

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) hizo pública ayer su oposición al proyecto del parque eólico del monte Castrove. La organización ha remitido una alegación a la Consellería de Medio Ambiente, en la que apunta que el documento de inicio no aporta alternativas viables desde el punto de vista medioambiental, hasta el extremo de que en uno de los planes uno de los aerogeneradores se encuentra a menos de 500 metros de viviendas, “incumpliendo la legalidad por lo que no es una alternativa técnicamente viable”.