La conserva exhibirá músculo en Vilanova con una feria de sus productos

Entre las grandes novedades con respecto a la primera edición, destaca la celebración de concursos en los que se premiará a las empresas por su innovación a la hora de ofrecer sus productos. “Estamos ante un sector muy tradicional, pero a la vez, sumamente innovador, por eso cuando la titular de la Consellería do Mar, Rosa Quintana, nos hizo esta propuesta, no dudamos en ponerla en práctica”, explicaba ayer el alcalde, Gonzalo Durán. También habrá un taller científico orientado hacia las familias en el que se darán a conocer las diferentes especies que componen el mar de Galicia y su presencia en la cocina. A mayores, está contemplada la presencia de cuatro bodegas de albariño, entidades que no pudieron participar en la Festa do Albariño por su suspensión y a las que se le ha dado la posibilidad de hacerlo en Vilanova. Los showcookings se van a celebrar los dos días y, por cuestiones sanitarias, tan solo podrán participar una veintena de personas, que deberán reservar sitio. El horario será de 11.00 a 15.00 y de 19.00 a 23.00 e incluirá también un buen número de actividades.

La Feira estaba prevista para el último fin de semana de julio, pero la situación COVID-19 obligó a un aplazamiento ya a esperar tiempos mejores en la evolución de la enfermedad para llevarla a cabo.

A diferencia de otros municipios, en los que se ha optado por suspender fiestas plenamente consolidadas, Durán explicaba ayer que en Vilanova “hemos optado por pensar en nuestros sectores económicos; tras estudiar detenidamente la evolución del virus, consideramos que se puede llevar a cabo la fiesta, guardando una serie de precauciones”. El regidor vilanovés insiste en que “se puede vivir con el coronavirus y debemos aprender a convivir con el, tratando de hacer nuestra vida diaria pero adoptando las precauciones necesarias; en Vilanova se hace, y lo demostramos el pasado año”.