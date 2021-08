Las obras en los colegios se ralentizan por la falta de personal y los retrasos del material

El 1 de septiembre vuelven los profesores a los colegios, y en muchos casos coincidirán en pasillos y aulas con los albañiles y pintores encargados de llevar a cabo las obras estivales de mantenimiento y puesta a punto de los centros. La falta de personal y los retrasos en el suministro de materiales que están sufriendo algunas empresas de la construcción motivan que los trabajos en las escuelas se estén demorando, y algunos concellos ya asumen que no les dará tiempo a terminar todos los encargos antes de la vuelta a las clases.

Samuel Lago, concejal de Obras de Cambados, manifiesta que el grueso de las obras de mantenimiento en los centros de Infantil y Primaria se están haciendo con los operarios municipales, pero que hay trabajos que es necesario contratar con empresas, y es ahí donde surgen los problemas. “Estamos teniendo ciertas dificultades con las contratas externas y con el suministro de materiales”, declaró.

Tanto es así que Samuel Lago asume que, “va a ser difícil tenerlo todo listo para comienzos de curso”. Por ello, avanza que, “trataremos de priorizar las obras en interiores, y dejaremos algunas de las exteriores para cuando empiecen las clases”. De ese modo, habrá menos interferencias en la vida lectiva, puesto que no habría obreros en el interior de los centros a partir del 9 de septiembre, fecha de regreso a las aulas de los estudiantes.

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, plantea que en este municipio no se están haciendo este verano obras muy aparatosas en los colegios, por lo que no se ha producido una problemática significativa en cuanto a plazos. No obstante, sí afirma que, “hay obras civiles, públicas, donde los plazos a día de hoy son difíciles de cumplir”. Lo que le transmiten las empresas es, por un lado, que tienen falta de personal pero, sobre todo, se quejan de la falta de suministro de los materiales.

José Cacabelos desvela que incluso tienen problemas para reponer las piezas de madera rotas en las pasarelas de las playas

“Hay retrasos en la entrega de los pedidos de acero, madera, hormigón, aluminio... Y no solo se retrasan los suministro, sino que todas estas materias primas también se han encarecido”, afirma Cacabelos. La propia administración local sufre esta situación. “Estamos notando retrasos en el suministro de madera para la reposición de las pasarelas de las playas y la puesta a punto de los centros sociales”. En buena medida, estos retrasos y el encarecimiento de los materiales se deben a que con la recuperación económica ha aumentado la demanda de materias primas en los países desarrollados del mundo, y ni los productores ni los encargados del transporte internacional son capaces de dar abasto a esta demanda.

Vilanova y Vilagarcía

El concejal de Educación de Vilanova, Manuel Sineiro, señala que, “nosotros hacemos entre el 80 y el 90 por ciento de las obras en los colegios con personal de la casa, con lo que no estamos notando el problema” de retrasos derivados de la contratación de los trabajos con empresas externas. Asegura que en el caso de Vilanova, “los materiales siguen llegando en los plazos habituales”.

Lo que sí hace este ayuntamiento es priorizar los trabajos en el interior de los colegios, para que esta parte esté terminada a finales de agosto, antes de la llegada de los profesores a los centros, el 1 de septiembre. “Y las exteriores se van haciendo después”.

Como en los casos anteriores, Vilagarcía dedica buena parte de los trabajadores del departamento de Obras a intervenir en los colegios. Pero estos no serían suficientes, pues además de las ausencias por vacaciones o eventuales bajas, tienen que asumir también las tareas logísticas relacionadas con los eventos y las fiestas, por lo que la administración local contrata determinados trabajos con pequeñas empresas de la zona.

Cambados está habilitando un comedor nuevo en Corvillón

En estos momentos, los operarios municipales están pintando en la escuela infantil de A Lomba y en los colegios Vagalume, de A Escardia y de Rubiáns, mientras que se contrató con dos empresas una serie de arreglos en las carpinterías, interiores y exteriores, las tuberías de pvc o los protectores de caucho.

En Cambados, el Ayuntamiento costea la creación de un comedor escolar en el colegio de Corvillón, cuya gestión asumirá el próximo curso la asociación de padres de alumnos. Para ello, se está habilitando una sala ya existente en el centro educativo.

En el caso de O Grove, el Concello ha llevado a cabo un cambio de ventanas en Conmeniño, y están pendientes de ejecutar una reforma interior menor en Valle Inclán. Finalmente, en Vilanova, la Xunta está acometiendo trabajos en el colegio de San Miguel y el instituto de A Basella, entre otras actuaciones.