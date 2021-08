Menos libros de texto en la vuelta al cole para aliviar la economía de las familias

El regreso al cole está a la vuelta de la esquina. Dentro de tres semanas (el 9 de septiembre) los alumnos de Infantil y Primaria comienzan el curso, y unos días más tarde, el 15, lo harán los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP. Las familias ya han encargado los libros de texto, aunque según confirman desde las librerías de Vilagarcía, “la cosa va más lenta” que años anteriores y muchas están esperando a septiembre para que los colegios les confirmen los manuales exactos a comprar.

Libro digital y bancos de préstamo

Con la implantación del libro digital (E-Dixgal) y la proliferación de los bancos de préstamo de ejemplares, el trajín en las librerías durante las semanas previas a la vuelta al cole ya no es el que era. “Por ejemplo en el CEIP O Piñeiriño están esperando para ver si usan los mismos libros que el año pasado o no, algo que no se sabrá hasta septiembre con la llegada de los profesores”, comentan desde la Librería Vidal.

En la Nobel, su responsable, Sonia García, ha apreciado una reducción del número de manuales que solicitan algunos centros educativos: “Imagino que es para rebajar el gasto de las familias. De siete u ocho libros, llevan tres. A algunos incluso les sobra dinero del cheque de la Xunta, aunque no pueden utilizarlo en material escolar”.

Cheque para 1º y 2º de 140 o 210 euros

García señala que la ayuda autonómica para la compra de libros se concede a alumnos de primero y segundo curso de Primaria y depende de los ingresos del hogar. Unas familias reciben 140 euros por hijo y otras 210. “A las que les corresponden 210 porque tienen rentas más bajas también reciben 50 euros para material escolar, y si de esos 50 euros les sobra algo sí que pueden gastarlos en libros de texto, pero no ocurre lo mismo con el cheque de libros”, explica la encargada de la Librería Nobel.

Así las cosas, un buen número de alumnos de primero y segundo cuentan con esta subvención autonómica y los de cursos superiores pueden recurrir a los bancos de libros que funcionan en la mayoría de colegios.

A ello hay que sumar la implantación (y cada vez más extendida) de la educación digital en las aulas; de hecho el alumnado de algunos cursos no tiene manuales físicos ni libretas, sino que trabaja íntegramente en ordenadores o tabletas. “No es lo mismo que hace unos años. Los de E-Dixgal pueden comprar un cuadernillo que le piden, pero poco más”, apuntan desde el sector de las librerías.

De este modo se reduce el importante desembolso que supone para muchos hogares la vuelta al cole, que además de libros de texto y material escolar implica muchas veces la compra de ropa o uniformes.

En Follas Novas los encargos de los manuales ya comenzaron poco después de terminar el pasado curso escolar, en junio. “Ya tengo encargos preparados y recogidos”, comentan desde la librería situada en el entorno de Fexdega. No obstante, al igual que los demás establecimientos consultados, coincide en que “puede que haya tenido algo menos de pedidos”. “Familias de los cheques llegó alguna, pero vendrán más adelante. Ahora mismo todo lo que estoy preparando es de Primaria”, apuntan desde Follas Novas.

Entre 200 y 300 euros

El gasto en libros de texto puede oscilar considerablemente entre unos casos y otros. Adquiriendo un lote completo, el importe puede rondar entre los 200 y 300 euros, según cifran desde la Nobel. No obstante, su responsable aclara que depende del número de manuales.