Dorna recorre á figura do socio protector para manter os seus barcos tradicionais

Ofrecen a posibilidade de desfrutar de viaxes no “Rei do Mar” o galeón que xestiona a asociación

Estes socios protectores aportarán unha cantidade de forma voluntaria e poderán desfrutar da navegación tradicional na ría de Arousa, especialmente no “Rei do Mar”, un galeón convertido en gran referencia para todos os colectivos que se adican á preservación da cultura marítima. Salva Allo, responsable de Dorna, recoñece que “ata este punto temos que chegar para manter os barcos, non nos queda outra que financiarnos desta forma para afrontar os gastos derivados de reparacións, amarres ou incluso tasas como a que se lle quere cobrar a este colectivo por celebrar no Cantiño o día das Letras Galegas”.

Allo leva moitos anos reclamando ás administracións que valoren todo o patrimonio que xestionan este tipo de asociacións, federadas arredor de Culturmar, non só para acadar subvencións, senón tamén para que teñen lugares dignos onde amarrar nos portos, onde amosar toda esa riqueza que están salvando da desaparición. Con esta iniciativa, Dorna espera recaudar precisamente para eses gastos aos que “sempre temos que facer fronte pola falta de implicación dalgunhas administracións na preservación do patrimonio marítimo”.

De relinga a cangrexa

Nos últimos tempos, a asociación afrontou unha serie de cambios no seu emblema, renovándolle o tipo de vela. O “Rei do Mar” navegou desde a súa recuperación cunha vela de relinga, unha vela que necesitaba varios mariñeiros experimentados para manexala e xuntalos a todos resultaba moi complicado. Por iso, decidiron mudar a vela cangrexa, a seguinte evolución á de relinga, coa que navegaban a maioría dos galeóns cando eran unha embarcación habitual na ría de Arousa. A partires de agora, a manobra será moito máis sinxela, e só se necesitará unha persoa que saiba como manexarse. “Con este cambio gañamos que o barco poida saír máis veces, que é o que queremos para seguir formando novos patróns, ese foi o obxectivo principal co que se puxo en marcha o proxecto do “Rei do Mar”.