Afganistán visto desde Arousa: “20 años de esfuerzo tirados”

Rubén Outeda Fernández es de O Grove, aunque actualmente reside en Cambados, donde regenta un establecimiento hostelero. También tiene en Sanxenxo una empresa dedicada a la fabricación de postres caseros. De carácter emprendedor e inquieto, explica que cuando en 2006 tuvo la oportunidad de viajar a Afganistán no se lo pensó demasiado. “En primer lugar, solicité acudir por mi compromiso con el trabajo. Y también porque quería echar una mano en una misión de carácter humanitario”.

Estuvo en Herat, Qala-i-Now y Ludina, bases en las que a lo largo de sus dos años de estancia desarrolló labores diversas, entre ellas el adiestramiento de los militares locales. Por ello, considera hasta cierto punto injustas las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusando a los afganos de bajar los brazos ante los talibanes casi sin rechistar. “Cuando hablamos de Afganistán tenemos que pensar que estamos hablando de un país que está muchos años por detrás nuestro. Es como si ahora un banco decidiese de repente cerrar todas sus oficinas y operar solo a través de internet ¿Qué pasaría con toda la gente que no sabe hacer gestiones a través del ordenador o del móvil? Todo exige un tiempo de adaptación a los conocimientos, y no puedes aspirar a transformar una sociedad en dos días”, sostiene.

Rubén Outeda opina que la retirada de los países occidentales del avispero asiático ha sido precipitada. “En Afganistán ha faltado tiempo. A lo mejor, podría llegar a haber allí una democracia, pero eso no se construye de la nada en 20 años, hacía falta algo más de tiempo”.

Afirma que cuando España inició su repliegue, en 2015, él ya pensó que era muy pronto y que los frágiles avances logrados podían verse rápidamente cercenados. Estados Unidos intenta ahora defenderse ante la opinión pública diciendo que durante años regó de millones a la administración y al ejército afganos. El exsoldado arousano admite que, en efecto, Occidente ayudó mucho económicamente a Afganistán, pero cree que no todo se logra con dinero.

“Faltó el acompañamiento a las nuevas autoridades afganas. Si a un niño le das un millón de euros, no sabrá hacer nada productivo con ese dinero... Cuando uno va al médico, va más tranquilo si lo acompaña un familiar, pero lo que pasó aquí es que los afganos se quedaron solos de un día para otro”. Eso, en su opinión, explica por qué los talibanes se hicieron dueños del país en poco más de una semana y sin recurrir apenas a la fuerza. La población estaba aterrorizada.

Las mujeres y el “burka”

“Las mujeres ya están volviendo a poner el ‘burka’ en aquellos sitios por los que pasan los talibanes”, apunta con pesar el exmilitar arousano. De sus misiones en Afganistán, Rubén Outeda recuerda que no todo era idílico, y que en más de un pueblo percibió el odio en los ojos de sus moradores. Pero no les culpa, pues en ese país, uno de los más pobres del mundo -aunque con grandes riquezas en su subsuelo- hay regiones que viven ancladas en la Edad Media, y en las que durante generaciones se narraron historias sobre la depravación y los abusos de los extranjeros. Pero también tuvo la oportunidad de ver como una parte importante de la sociedad afgana abría sus ojos al mundo. “Había mucha gente que quería avanzar, formarse... Los cambios sociales se notaban en toda la población, no solo en las mujeres”.

El arousano desconfía de las promesas de los talibanes, y cree que el país volverá a un régimen islamista radical

Fueron muchos los afganos que empezaron a estudiar idiomas para trabajar como traductores, y las universidades se llenaron de mujeres. “Lo único que quería la gente de Afganistán es vivir”, afirma el arousano, seis años después de su último viaje a Asia. Y todo ese despertar que él presenció está ahora en riesgo. O, peor, está condenado a morir. Para Outeda, de hecho, los insurgentes islamistas no cumplirán sus promesas de moderación y respeto a los derechos humanos. “El país volverá al régimen que tenía antes”, en el que las mujeres vivían esclavizadas, los robos se castigaban con la amputación de una mano y se destruían con toda impunidad monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad.

Rubén Outeda, y muchos otros como él, viajaron a Afganistán para cambiar ese macabro escenario. “La gente dice que vamos por dinero, pero no es verdad”. Él cobraba 2.100 euros mensuales más por acudir a la misión, y aunque admite que el dinero es un aliciente más, deja claro que nunca fue el motivo principal por el que subió al avión hasta en cuatro ocasiones. Él estaba convencido de que podía aportar algo bueno a la sociedad afgana poniendo en práctica lo que le habían enseñado en el Ejército, de que su esfuerzo ayudaría a sembrar un futuro un poco mejor en ese pedazo de Asia.

Muchos como él también lo pensaron, y no regresaron vivos. Desde que España envió sus primeros contingentes a Afganistán, en 2002, perdieron la vida 96 soldados, dos guardias civiles, dos policías y dos intérpretes nacionalizados. Especialmente trágicos fueron los accidentes del “Yak-42”, en el que murieron 62 personas, y el del helicóptero “Cougar”, que costó la vida a otros 17 militares. Rubén Outeda, ahora, observa la aterrorizada huida de los últimos occidentales y la euforia contenida de los talibanes, y se pregunta si sirvió para algo la pérdida de tantas vidas humanas.