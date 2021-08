Por segundo año consecutivo Vilagarcía se quedó sin Festa da Auga a consecuencia de la pandemia, pero eso no significa que no hubiese juerga nocturna. La Policía Local puso ocho denuncias este fin de semana por incumplimiento de la normativa sanitaria, la mayoría de ellas (seis) por fiestas y botellones en domicilios particulares. A ellas hay que sumar un expediente iniciado contra una persona por no llevar la mascarilla y a un local hostelero por continuar abierto después de la una de la madrugada (el horario límite permitido por la Xunta).

Pero lo cierto es que hubo más incumplimientos. Si bien no se detectaron aglomeraciones en la playa ni en los parques de la ciudad como suele ser habitual en la noche previa a la Festa da Auga, en las puertas de algunos establecimientos hosteleros del centro se podía ver a multitud de personas agolpadas que iban sin mascarilla pese a no mantener la distancia de seguridad.

En este sentido, la Policía Local de Vilagarcía advierte de que ha detectado “una relajación bastante generalizada” en la población a la hora de acatar algunas medidas preventivas, como es llevar mascarilla si no se garantiza la distancia social con otras personas. Los agentes achacan esta “relajación posiblemente al propio ambiente festivo, que propicia que la gente baje la guardia”.

La Policía atajó lo que el Concello denomina “despistes” con labor informativa y llamadas de atención “que en la práctica totalidad de los casos fueron tenidas en cuenta de inmediato”. De ahí que el balance sancionador del fin de semana fuerte de las fiestas de Vilagarcía se saldase solamente con ocho denuncias.

Pese a las aglomeraciones en el exterior de algunos locales y las infracciones detectadas, no hubo que lamentar ningún incidente de consideración en una noche tan especial para muchos vilagarcianos como es la previa del Auga.

El Concello ha elaborado una programación festiva adaptada a la situación sanitaria, manteniendo el Festaclown, los conciertos en el parque de A Xunqueira y distintas actividades de animación por las calles, si bien la joya de la corona, la Festa da Auga, deberá esperar al menos a 2022 siempre que la situación sanitaria permita su celebración.

San Roque ya lleva dos años sin salir en procesión al son del pasodoble Triunfo, si bien la Banda de Música de Vilagarcía tocó este tradicional himno tras el pregón de las fiestas bajo el balcón de Ravella en señal de homenaje.