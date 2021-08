O Grove respira: su hostelería podrá seguir trabajando en interior al bajar al nivel alto

Galicia ya no cuenta con ningún municipio en el nivel máximo de restricciones tras el abandono de O Grove esta medianoche, que ha descendido al nivel alto tras la publicación de la modificación de la orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La publicación se hizo esperar y por la mañana el alcalde de la localidad meca, José Cacabelos, no ocultaba su preocupación por el asunto, si bien manifestó su confianza en que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, cumpliese su palabra y bajase a O Grove al nivel alto, como así finalmente ha sido. Por tanto la hostelería podrá continuar trabajando en interior como hasta ahora, con un 30% de aforo en interior y un 50% en terraza. Ahora que ya no es legal pedir el certificado COVID para entrar a los locales (al tumbar la medida el TSXG), la Xunta ha reducido la capacidad permitida en los establecimientos, de forma que el aforo actual en el nivel alto es el mismo que en el máximo de antes.

Reducción de la incidencia COVID

Según recoge el DOG, “a la vista de la evolución de la incidencia desde el 10 de agosto, día de la reunión del Comité, en la fecha de elaboración de esta orden, a la vista del descenso de la incidencia, resulta posible que O Grove descienda al nivel alto de restricciones”. Y es que su incidencia a siete días se sitúa en 116,28 casos por 100.000 habitantes y su tasa a catorce, en 315,12, según los datos del 15 de agosto. La modificación entró en vigor hoy a las 00.00 horas.

Los expertos del Comité Clínico decidieron en su última reunión del martes pasado mantener al municipio meco en el nivel máximo de restricciones, una decisión que causó malestar en el pueblo. El alcalde Cacabelos habló el sábado por la mañana con el conselleiro de Sanidade, quien le avanzó que el lunes (ayer) se haría oficial el descenso de la localidad al nivel alto con la publicación en el DOG, como así ha sido.

Evolución en la comarca

La mayor parte de la comarca de O Salnés se encuentra en el nivel alto a excepción de Vilanova y A Illa (medio) y también Ribadumia (medio-bajo), según consta en la página oficial del Sergas sobre coronavirus.

La incidencia está bajando de forma paulatina en casi todos los concellos. En el caso de Vilagarcía, ayer se contabilizaban 140 casos activos, veinte menos que el domingo en plenas fiestas de San Roque. Hace una semana la capital arousana superaba los 200 contagios, una cifra que se ha ido reduciendo: el lunes se registraban 199 positivos, el martes 198, el miércoles 188, el jueves 182, el viernes 187, el sábado 160 y ayer 140.

Con respecto a otros pueblos, Meis computaba ayer 26, A Illa 19 (uno menos que el día anterior) Meaño 16 (uno más), Ribadumia 12 (uno menos), Sanxenxo 84 (19 menos) y Cambados 63 (seis menos).

Área sanitaria

En el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés hay 1.114 casos activos, un centenar menos en 24 horas. El número de pacientes hospitalizados en planta es de 24 en el CHOP, uno en el Quirón Salud y 3 en el Hospital do Salnés. En la UCI están ingresadas ocho personas.