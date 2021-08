O Bao, donde se logra levitar sobre el agua

La playa de O Bao, en A Illa de Arousa, lleva años convertida en uno de los templos del kitesurf en la provincia de Pontevedra. Cada vez que soplan vientos del norte, la zona que en el municipio conocen como A Canteira se llena de velas y tablas que surcan a toda velocidad las aguas en un espectáculo que contemplan casi a diario todos los que circulan por el puente. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha vuelto cada vez más habitual ver como “levitan” por encima de las aguas muchas de las tablas que hay en el agua. Se trata de hidrofoils, una nueva modalidad que, aprovechando una especie de orza que va en la tabla, son capaces de elevarse por encima de las aguas para adquirir velocidad. La playa de O Bao es el lugar donde se pueden contemplar más a menudo, pero su presencia no es ajena en otros puntos de la ría de Arousa, incluso en un lugar en el que apenas se practica kite, como es el caso de As Sinas, en Vilanova de Arousa. Eso es posible gracias a que no es necesario contar con un gran viento para que pueda navegar y coger velocidad por encima de las olas.

Óscar César, del Club Kiteboarding Galicia, reconoce que esta relativamente nueva disciplina se está asentando en Arousa gracias a que “garantizas más horas de navegación al ser practicable incluso cuando apenas hay viento”. Casi todos los que utilizan foils en O Bao se han formado en el club ya que, pese a las similitudes con el kitesurf y que se pueda usar prácticamente el mismo material, existen un gran número de diferencias .La primera de ellas es que las “sensaciones en la tabla son muy diferentes porque vas con la tabla por encima del agua, como si levitases” . A diferencia del kitesurf, donde los saltos son muy habituales, en el hidrofoil no son recomendables, “hay quien los hace, pero no resulta cómodo, o por lo menos, no tan sencillo como puede ser en el kitesurf”.

Los fabricantes de tablas fueron los primeros en ir introduciendo el uso de los hidrofoils, sobre todo a nivel de las redes sociales, algo que “le permitió coger mucho auge entre las personas que practicamos kite, por eso hemos introducido cursos de formación”.

Los hidrofoils son uno más de los atractivos que ha alcanzado esta playa en los últimos años. No en vano, a ella acuden kitesurfistas de toda Galicia desde hace años, e incluso, algún extranjero. El motivo, explica César es que “es una playa prácticamente sin olas, tranquila y siempre tienes una referencia terrestre próxima por si surge algún inconveniente durante la navegación”. O Bao también se ha convertido en un lugar de formación en este deporte, una formación en la que, cada vez, hay más niños participando, aunque la mayor parte de los que recurren al club son gente de más de treinta años ávida de emociones como las que da el surcar el mar a toda velocidad manejando una cometa. “El kite es adictivo, y lo demuestra el hecho de que, el 80% de los que prueba, se quedan para siempre”, explica César.