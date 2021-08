Está en nivel alto de restricciones, pero a sus jóvenes parece no importarles. A pesar de estar canceladas oficialmente las fiestas de San Roque, el patrón de la villa arousana, hubo celebración oficiosa por sus calles este fin de semana. Los bares y terrazas de Vilagarcía se llenaron de gente que, con copa en mano, sin distancia de seguridad, ni mascarillas alargó la fiesta más allá de la una de la madrugada, hora de cierre pautada por la Xunta para la hostelería.

No les importó lo más mínimo. "Hemos venido a emborracharnos", cantaban algunos durante este botellón nocturno improvisado. La policía intentó disuadirles pero se vio incapaz. No hay dotaciones suficientes y las pocas que acuden hacen horas extra ante una multitud de chavales, pasados de alcohol, que por segundo año consecutivo se han quedado sin su Fiesta del Agua. "Si nuestra familia está vacunada, ¿por qué no puedes disfrutar?, justificaba así una de las jóvenes su presencia en las calles.

En los municipios gallegos en riesgo máximo (de momento sólo está O Grove) y alto (cerca de 50 municipios, entre ellos Vilagarcía de Arousa) el ocio nocturno permanece cerrado y las reuniones están permitidas hasta un máximo de seis personas, en interiores, y diez personas, en espacios abiertos en toda Galicia.

Además, se limitan solo a convivientes entre las 1.00 horas y las 6.00 horas en los municipios de riesgo máximo y alto. Normas que, como muestran las imágenes, se han saltado a la torera los jóvenes de Vilagarcía este fin de semana.