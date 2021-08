Vigilantes de A Illa se lanzan al mar para “cazar” a varios furtivos de bañador en Areoso

Así que uno de los vigilantes se lanzó al agua para tratar de “cazar” a los furtivos de bañador por sorpresa. No lo consiguió, echando todos a correr por el islote, la mayor parte de ellos, arrojando sus capturas al aguay dejando sin pruebas a los vigilantes para abrir un expediente. Tan solo tres de ellos no lo hicieron, lo que les permitió incautar marisco. Uno de ellos ya había conseguido retirar de la arena de Areoso 1,9 kilogramos, la mayor parte de él, por debajo de la talla mínima.

Los vigilantes del pósito abrieron tres expedientes a un vecino de Barcelona, otros de Tarragona y un tercero de Santiago de Compostela, expedientes que han sido remitidos a la Consellería do Mar para que inicie el proceso sancionador. El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, espera que “la sanción sea contundente porque está claro que la única forma de evitar que esquilmen los bancos marisqueros es tocarles el bolsillo”.

Pese a las condiciones meteorológicas que han reinado este año, lo cierto es que los problemas con los furtivos de bañador no han remitido, especialmente en fines de semana como el pasado, cuando A Illa se llenó de bañistas en marea baja. “No solo tuvimos el problema de Areoso, también hubo algún enfrentamiento en tierra con varios bañistas que da igual que les expliques que ese marisco no se puede coger, que lo hemos sembrado nosotros, que cuidamos todo ese entorno para que sea productivo; no hay forma, consideran que es público y que lo pueden coger si les da la gana, así que la única forma de convencer a algunos es a través de sanciones importantes”, explica Millán