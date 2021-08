El Festaclown tomará el protagonismo en el día grande del San Roque más seco

Ayer domingo, el calor invitaba a centrar la mayor actividad en la parte final del día. Un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Treboada de Guillán animó las horas centrales del día hasta que, ya a las 20.30 horas, le tomó el relevo Os Terribles de Arousa.

Poco antes ya eran muchos los jóvenes que se concentraban en el parque de A Xunqueira. Pese a que el concierto de Funzo & Baby Loud comenzaba a las 23.00 horas, la prueba de sonido ya generó una destacada concentración.

El parque de A Xunqueira llenó el recinto el fin de semana para los conciertos de Inmaculate Fools y Funzo & Baby Loud

Ya por la noche sus ritmos urbanos y los temas que han generado millones de reproducciones en plataformas digitales hicieron cundir el ritmo entre los más de 500 asistentes.

Apenas 24 horas antes, el mismo lugar se citó con la nostalgia no exenta de música de calidad y de vanguardia. Inmaculate Fools tomó el escenario para placer de muchos aficionados a la buena música. Grandes éxitos de los ochenta sonaron nuevamente con la voz de Kevin Weatherill y con los instrumentos de los gallegos Max Gómez, Paco Charlín y un Antonio Casado que mostró a sus paisanos sus enormes dotes para la guitarra.

El día también traerá consigo el arranque del Festaclown con hasta cuatro citas por las calles de Vilagarcía y que culminarán en la Praza da II República (21.00 horas)

Temas icónicos como “Hearts of Fortune”, “Price”, “Got me by the heart” o “Sad” se mezclaron con los más modernos que integran su último álbum “Stardust and Water” en una velada que fue agradecida por el público en forma de innumerables aplausos.

Hoy también habrá música en directo y también en A Xunqueira. En esta ocasión (23.00 horas) será el turno para Lucía Pérez y su espectáculo “Amarás a miña terra” donde tomará el protagonismo su último trabajo “Quince Soles”.

