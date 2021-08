La apuesta refrescante que abrió un camino en A Illa

Cada verano, desde hace 35 años, la familia Ferro Dios tiene el mismo ritual, el de encajar las piezas de madera que componen el chiringuito O Xurel, ubicado en la playa de Area da Secada de A Illa. El suyo fue pionero en un sector económico que ha explotado en los últimos años en el municipio hasta alcanzar la veintena de establecimientos y más de un centenar de puestos de trabajo que se crean cada verano. La historia de O Xurel se remonta a uno de los momentos más importantes de la historia del pequeño municipio, la inauguración del puente. Fue en ese momento cuando el matrimonio que formaban Ramón Ferro y Elvira Dios, decidieron montar un puesto de bebidas en la entrada del puente.

El resultado fue satisfactorio y, un año después, nacía el primero de los chiringuitos de A Illa, aunque en un lugar bastante alejado, en la playa de Area da Secada. La elección del lugar fue sencilla ya que Ferro decidió ubicarlo en las inmediaciones del CINA, una entidad vinculada a la navegación a vela y en la que el isleño trabajaba como cocinero. Tres décadas después son sus hijos los que continúan con el negocio familiar aunque los cambios son más que evidentes.

O Xurel, en Area da Secada, fue el pionero de un sector que se encuentra al alza en el pequeño municipio, el de los “chiringuitos” de playa

“Comenzamos con un pequeño chiringuito de chapa en el que tan solo vendíamos bebidas, porque no teníamos ni luz para una nevera en la que guardar helados”, explica Ramón Ferro hijo, recordando aquellos tiempos en los que el y su hermana Manuela comenzaron a ayudar a sus padres apenas con diez años. Mantener las bebidas frías era posible gracias al hielo que iban buscar fuera de A Illa y no fue hasta unos años después, cuando instalaron un pequeño generador de electricidad que les permitió entrar en el mundo de los helados. “Teníamos que llevárnoslos para casa por la noche para apagar el generador”, recuerda. Ahora no solo venden bebidas, y helados, sino que también elaboran un amplio surtido de variedades gastronómicas locales con Elvira Dios al frente de la cocina.

Desde que iniciaron su actividad, la playa ha experimentado un importante cambio. El edificio del antiguo CINA ha desaparecido, el chiringuito ha pasado de estar encima de la playa a ubicarse entre los pinos y existe un paseo de madera que fue clave para la consecución de la Bandera Azul que luce Area da Secada desde hace años.

Eso sí, la mayor parte de los bañistas continúa teniendo el mismo origen que hace tres décadas, “la mayor parte de la gente que se acerca sigue siendo de Vilagarcía y Santiago, con familias que todos los años vienen a disfrutar de esta playa”. En los últimos años, la playa también se ha destapado como escenario cinematográfico con “Vivir sin permiso”, “Fariña” y “Operación marea negra”, unas grabaciones a las que los Ferro asistieron desde la primera línea.

...Y un “Paraíso” que se estrena en plena pandemia

Ricardo Dios Suárez nunca pensó que algún día explotaría un chiringuito en la playa de Riasón. Sin embargo, en un viaje a la Costa del Sol cambió de decisión. También influyó tener una hija con la mayoría de edad recién estrenada que, “aunque estudia, pensé que podía ser una oportunidad de ingresos importante para ella”. Ambas situaciones le llevaron a dar el paso, incluso, en plena pandemia. “Si en el año más difícil a causa de la pandemia y de las condiciones meteorológicas poco favorables somos capaces de salir adelante, pues tendremos mucho andado”, explica Dios Suárez. Bateeiro de profesión y muy vinculado al mundo del fútbol, durante el primer mes han sido claves para el negocio “amigos y vecinos de A Illa; es ahora, en agosto y con la estabilidad meteorológica cuando estamos comenzando a notar la llegada de gente de fuera”. Dios reconoce que “la gente tiene muchas ganas de salir de caza después de dos años muy duros, con restricciones y con dificultades para moverse, por eso cuando puede apuesta por lugares como A Illa, tenemos paisaje, somos acogedores y contamos con una gastronomía espectacular, sobre todo mariscos como el mejillón”. Dios ha sido innovador en el diseño del chiringuito, ya que es el primero ubicado en un contenedor de transporte. “La verdad es que ese no era el objetivo ya que nuestra idea era meterlo en una caja isotérmica, pero me acabaron ofreciendo un contenedor que ya tenía el interior preparado y tan solo había que arreglar el exterior; nos pareció novedoso y acabamos dando el paso”, explica. Gracias a su hermano Ramón “lo recubrimos íntegramente de madera, él ha sido el culpable de que haya quedado tan espectacular”. Junto al contenedor se encuentra una plataforma de madera sobre la que se asienta el comedor.