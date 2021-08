No se puede definir como un hallazgo casual, pero si como algo inesperado ya que Tomás Álvarez, un profesor de física y química de Cambados, no se esperaba encontrar un ídolo antropomórfico tan bien definido como el que localizó entre los restos de una antigua mámoa sin catalogar por Patrimonio en la zona de Treviscoso. La piedra localizada por el cambadés se trata de un elemento conocido como ídolo antropomórfico, una piedra de reducidas dimensiones que se solía ubicar en la entrada de una mámoa, especialmente, en las conocidas como de corredor.

Este tipo de hallazgos no son muy habituales, y menos con las características que posee el ídolo de Cambados, ya que en él se aprecia un trabajo manual para imitar la forma de un cuerpo humano, y se pueden apreciar los relieves de los brazos. Sin haberle realizado pruebas de Carbono 14 que confirmen su origen, los técnicos la sitúan en el cuarto milenio antes de Cristo al tener en cuenta la morfología, muy semejante a otras que se han encontrado en mámoas y dólmenes como Dombate o Noia.

Álvarez reconocía ayer que se encontró en una zona bastante superficial y en un lugar donde se sospechaba que pudo existir una mámoa de importantes dimensiones de la que apenas quedan pequeños restos, como es el caso del ídolo que se encuentra en el Museo do Viño. Esa mámoa se teme que haya sucumbido por completo a las acciones del hombre, en su mayor parte por desconocimiento del valor que atesoraba. No en vano, por ese lugar atraviesa una pista y existen varios viñedos, por lo que poco o nada debe quedar del complejo megalítico.

Xurxo Charlín, edil de Cambados, apuntaba ayer que el hallazgo ya ha sido comunicado a la Dirección Xeral de Patrimonio y también “se les ha indicado que nos gustaría que permaneciese en Cambados, su lugar, en un lugar como el Museo do Viño, esperamos que la Xunta acabe aceptando esa propuesta porque se trata de una pieza con muchos años de historia que nos gustaría conservar”. Charlín también destaca el hecho de que este ídolo “es uno de los que mejor se conservan en Galicia, ya que la mayor patre de los que existen no cuentan con el trabajo que se aprecia en este, donde se ve el relieve del cuerpo humano, mientras otras como las de Dombate, son mucho más simples”.

Este tipo de representaciones serían una representación esquemática de los muertos que estarían en el interior de la mámoa, es decir, la representación de un culto funerario del megalitismo que se desarrolló en Galicia. Esta especie de ídolos se situaban en el arco de entrada de las mámoas y, es relativamente habitual encontrarlo en campos de mámoas como Treviscoso, lo cierto es que no existe constancia de uno como el que se ha encontrado en Cambados.

El descubridor de este ídolo, Tomás Álvarez, se hacía eco durante la presentación de una situación que sufren, de manera habitual, los yacimientos de estas características, la destrucción, bien por la necesidad de acometer infraestructuras, como ocurrió, por ejemplo, con el Puerto Exterior de A Coruña, bien por desconocimiento de quien las encuentra, que acaba llevándose por delante miles de años de historia al no ser consciente de lo que tiene delante, acabando las piedras del conjunto megalítico convertidas en una lareira o en un muro de cierre perimetral de una casa. Históricamente, las mámoas siempre han sido objeto de expolio, como demuestran escritos del siglo XVI en los que eran consideradas “Casas dos Mouros” en las que mucha gente creía que existían tesoros enterrados. Esa creencia significó el principio del fin para un sinfín de mámoas en Galicia, uno de los territorios peninsulares con un mayor número de vestigios megalíticos. “Deberíamos aprovecharlos como un valor añadido histórico, tal y como se hace en Bretaña”, explicaba ayer Cordal.

Pedirán la creación de un espacio museístico

Hace un par de años, la Mancomunidade negoció la compra de 33.000 metros cuadrados de superficie con los comuneros de Tremoedo. El objetivo era convertir esa zona forestal en el lugar sobre el que asentar la ampliación de la Estación de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso. En el interior de esos terrenos, situados en el municipio de Vilanova, se encuentran siete mámoas catalogadas, un “auténtico tesoro megalítico”, opina el edil de Cambados, Tino Cordal. Es por eso que el responsable de Cultura del Concello de Cambados se va a dirigir a la Mancomunidade para proponer que se realice una excavación arqueológica y que se acometan tareas de musealización de todo este entorno aprovechando que esos terrenos pertenecen a la Mancomunidade de O Salnés y que la obra de los depósitos no afectaría al yacimiento. “Creemos que es necesario poner en valor ese patrimonio que es prácticamente desconocido para los vecinos de O Salnés y cuyo valor histórico es incalculable”, señala el edil cambadés. Insiste Cordal en que “es una riqueza que no solo debemos conservar, sino que también debemos dignificar y dar a conocer, porque forma parte de nuestra propia cultura”. Además de esas siete mámoas catalogadas por Patrimonio en el municipio de Vilanova, existe una octava ya en terrenos de Cambados y situada en terrenos privados, por lo que su recuperación resultaría más complicada. Entre las de Vilanova y la de Cambados se encontró este ídolo antropomórfico que formaría parte del acceso a otra mámoa de la que no se tenía constancia y de la que muy pocos vestigios pueden quedar debido a la existencia de una carretera y a diferentes movimientos de tierra que se realizaron en la zona.