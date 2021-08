A la variada oferta de ocio y compras disponible en el Centro Comercial Arousa, se le suma ahora la Cultura, la Cultura con mayúsculas. Hoy mismo se estrena la sala LAG -Lugar da Arte Galega-, un espacio cedido por Froiz a la comunidad de propietarios de la superficie comercial, y que se pondrá a disposición de artistas contemporáneos consagrados del panorama cultural gallego para exposiciones mensuales. Jugando con el nombre de Lug -una de las divinidades más destacadas de la mitología celta, maestro de todas las artes y habilidades, y que se pronuncia lag- este Lugar da Arte Galega está llamado a convertirse en una de las salas de exposiciones destacadas de Vilagarcía de Arousa. Ubicada en uno de los lugares privilegiados de la primera planta -justo enfrente de las escaleras mecánicas de acceso desde la entrada principal sobre el Parque da Xunqueira-, hoy mismo se inaugura con la muestra O Camiño das Bateas, de Kike Ortega. En ella, el artista pontevedrés acerca al público los lugares más emblemáticos del Camiño de Santiago a través de originales creaciones.

Tras haber montado en varios lugares de la península y en el Centro Cultural de Miami, Kike Ortega se convierte en el primero de grandes artistas que expondrán en este nuevo espacio, y lo hace con una muestra que no dejará indiferente a ningún visitante. Ortega nos trae un homenaje al Camiño de Santiago, a Vilagarcía y a la Ría de Arousa coincidiendo con el arranque oficial de los festejos en honor a San Roque de la capital arousana. La Catedral de Santiago de Compostela, el Pazo de Fefiñanes o las Torres Vikingas do Oeste de Catoira, son algunas de las recreaciones que el artista pontevedrés nos acerca en primicia con esta exposición, elaboraciones realizadas unicamente con maderas recicladas procedentes de las bateas. Se trata de piezas de dimensiones más que considerables -la catedral compostelana por ejemplo tiene una altura de 2 metros y una anchura de 2,80 metros, puesto que incluye también la recreación de la Praza do Obradoiro- que ocuparán el espacio central de la sala, mientras que las paredes se llenarán con otras creaciones del artista, en las que el empleo de materiales reutilizados serán también la seña de identidad de la muestra. Barriles metálicos, capós de camiones o viejas piezas de tractores se convierten en el “lienzo” empleado por el artista pontevedrés para plasmar sus obras de arte.

Posiblemente a raiz de su formación inicial como arquitecto, el tema de los materiales siempre ha llamado la atención de Ortega, convirtiendo al propio soporte en el protagonista principal de la obra.