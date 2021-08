Ravella planea nuevos cambios en su "modelo de ciudad"

Desde reposiciones de baldosas hasta cambios de mayor importancia, el Concello saca pecho de sus obras públicas.

Anuncia, por ello, que las reparaciones que solicitaban los tenderos ambulantes en el paseo se harán “tan pronto como haya disponibilidad de personal”. Esto es, dentro de unos meses, pues actualmente “el personal de obras tiene que dar prioridad a las labores de mantenimiento y puesta a punto de los colegios y al montaje y desmontaje de toda la infraestructura que conlleva la agenda festiva de agosto”.

Sitúa el Concello el problema en que “el deterioro que causa el continuado paso de los camiones y furgonetas de los placeros y de los vendedores ambulantes avanza a un ritmo mucho más rápido de lo que pueden ir las reparaciones”.

Dadas las circunstancias, abren la puerta a “estudiar la posibilidad de cambios de mayor calado que los arreglos que se están realizando actualmente, como ocurrió en la terraza del Auditorio”.

La zona fue “humanizada y peatonalizada”, como afirman desde Ravella, en 2011, cuando la administración actual no gobernaba y no le podía corresponder “la elección de materiales ni el diseño” de la obra.

Sin embargo, el actual piso sí le toca más de cerca, pues se realizaron trabajos entre 2017 y 2018, cuando se desplazaron los árboles y se acercaron a la orilla del río de O Con para favorecer el aparcamiento y tránsito de furgones relacionados con la plaza de abastos.

“Dando por descontado que el Concello continuará colaborando como hasta ahora con los placeros, tal y como ocurrió cuando se alcanzó el consenso para la reorganización del mercado, también es necesario que todos seamos más cuidadosos con lo público para conseguir que las cosas duren más y se conserven mejor”, apuntan desde el Concello.

Lo hacen en alusión a los recientes baches y hundimientos de baldosas que presenta el paseo García Caamaño, que relacionan con los vehículos que los vendedores ambulantes usan para trabajar y que estacionan en esta calle siempre con el beneplácito del Concello, al autorizar este su mercado local ahí.

Apela la Alcaldía, en este sentido, al “uso en sus proyectos de materiales más resistentes y que garanticen la accesibilidad”, referenciando que este no lo es.

Los placeros llevan años sin tenerlas todas consigo. En las pescaderías, así como en las carnicerías y las fruterías, el malestar es palpable. Una de las vendedoras de pescado afirma que, para encontrar dónde aparcar, “los días de mercado hay que estar en la plaza a las seis de la mañana, si se quiere descargar el furgón con comodidad”.

Normalmente no le queda otra que aparcar “en la gasolinera, a unos veinte minutos” y pagarle a un mozo para que transporte el pescado en un pequeño carro.

Los placeros tienen mucho que decir

Ante un problema que les toca tan de cerca, los placeros no se quedan con la palabra en la boca.

En su mayoría creen que la plaza tiene problemas graves en sus accesos, desde la presencia de desperfectos en el pavimento hasta la imposibilidad de acceder al mercado en coche. La zona azul que hace años se instaló en las inmediaciones de la plaza de abastos supuso en su día “una buena idea, al menos en teoría, pues el alcalde de aquel momento nos dijo que iba a dinamizar el aparcamiento e impedir que la gente aparque y se quede todo el día, favoreciendo el tránsito de clientes”.

Así lo expone la gerente de Frutería Paula, es decir, la propia Paula. “El problema llega en la práctica, cuando vemos que no hay control alguno por parte de la policía, permitiendo que la gente aparque y deje el coche todo el día, a pesar de estar el tiempo de estacionamiento limitado”.

Otra de las propuestas que toma fuerza entre quienes poseen un negocio en la plaza es la de la construcción de un aparcamiento, “con sus barreras de acceso y su vigilancia”, exclusivo para los clientes. Propone Manuela Veloso, propietaria de la carnicería que lleva su nombre, que los vendedores en sus tickets de compra emitan el recibo de este aparcamiento de igual modo que los supermercados, con un código de barras que se pase por un lector en el momento de salir. “De esa manera, quien no compre no puede sacar el coche del parking, al no abrírsele las barreras”. “En Vilagarcía no podemos hacer con éxito esa peatonalización deseada, esto no es Pontevedra y aquí los negocios tienen que seguir funcionando durante todo el año y no solo en verano”. Es tajante la carnicera de otro negocio, que prefiere no decir su identidad. Afirma que “no se puede vivir solo de los sábados”, y critica “tanto empeño del Concello en embellecer la zona para el turista cuando asfixia al comercio de proximidad”.