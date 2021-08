“La gente echa de menos la música en las fiestas”

Siendo todavía una niña, comenzó a recorrer Galicia y gran parte de España con la Banda de Vilanova. Bajo la batuta de su padre, Jesús Nogueira, Cristina hacía sonar una y otra vez su flauta sin saber que, 40 años después, sería ella la que cogería las riendas de toda una institución en Vilanova y llenando el vacío que dejó el fallecimiento de su padre. Cristina Nogueira se estrenó como directora de la banda el pasado fin de semana, durante un evento tan importante para el municipio vilanovés como es la Festa do Carme.

–¿Cómo consigue arrancar una banda de música después de una pandemia como la que estamos viviendo?

–La verdad es que ha sido algo muy complicado y difícil para nosotros. Cuando llegó la pandemia paramos todo y no hemos retomado la actividad hasta el pasado mes de junio, llevamos tan solo dos meses de ensayos muy diferentes a lo que hacíamos antes. Además, nos hemos encontrado con que las fiestas, que son nuestro sustento habitual, ser encuentran paradas o apenas celebran actividades. Nosotros queremos trabajar, pero no resulta precisamente sencillo. En estos momentos se celebran algunos pasacalles, algún concierto, pero nada de procesiones. Esperemos volver a la normalidad lo antes posible.

–No debió ser sencillo ensayar durante este tiempo.

–No, no está siendo sencillo. El Concello nos ha concedido un local de ensayo, dos días a la semana. En él debemos aplicar las normas COVID para poder tocar. Los veinte que somos estamos aplicando distancia de seguridad y todas las medidas que se nos exigen y así no resulta sencillo ensayar, pero no nos queda otra que superar las complicaciones.

–Hija de toda una institución en Vilanova, Jesús Nogueira, el cargo de directora de la banda debe ser un orgullo, pero también una responsabilidad.

–Pues sí, asumirlo ha sido un orgullo, pero también una responsabilidad por todo lo que representó mi padre en la música en Vilanova. Cuando él falleció, la banda quedó en el aire y fueron los músicos los que decidieron que fuese yo la que me pusiese al frente de la misma. Pienso que él se sentiría orgulloso de verme ahí, y sobre todo, de ver las muestras de apoyo que he tenido de la gente de Vilanova, algo que agradezco muchísimo.

–¿Qué la movió a aceptar la dirección de la banda?

–Supongo que influyó mucho la tradición familiar. Formo parte de una saga para la que la música es quizás lo más importante que le sha pasado, por eso no podía dejar que la banda se quedase en el camino. Mi abuelo, mi padre, mi hermano y mis sobrinos, todos han pasado por esta institución por eso está tan arraigada en mí.

–¿Qué importancia tienen las bandas de música en una pequeña villa como es Vilanova?

–Mucha. De hecho, durante el pasacalles que hicimos durante el Carme de Vilanova se notó que la gente echaba de menos la música después de tanto tiempo. Era algo que te trasladaba todo el mundo. La gente salía a los balcones para vernos y todo eran fotógrafos y cámaras grabándonos, y más siendo una mujer la que iba al frente.

–Una banda siempre necesita cantera de la que alimentarse ¿Cómo va la escuela municipal?

–Contar con cantera es algo básico para una banda. En estos momentos nos estamos nutriendo con los músicos que formaban la banda con mi padre, pero el futuro pasa por incorporar a los alumnos de la escuela. Tenemos muchas ganas de dar clase porque lo que está claro es que la cantera hay que hacerla y para ello necesitamos atraer a los más jóvenes a la música. Durante la pandemia no pudimos hacerlo por razones obvias, ya que resultaba imposible dar clase, por eso esperamos que, poco a poco, podamos ir reactivándonos.

–¿Tras la actuación del Carme habrá más?

–En ello estamos. La Cofradía de Vilanova confió en nosotros para realizar la ofrenda floral a ritmo de banda, una confianza que agradecemos. Ahora estamos pendientes del día del patrón, San Cibrán, para ver si se puede celebrar el pasacalles. También teníamos dos actuaciones en Caleiro, pero el maldito COVID-19 nos ha obligado a suspenderlas. Íbamos a recorrer la parroquia en Chiquitren. Lo cierto e que está todo demasiado parado, no solo para nosotros, sino para todos los músicos.

–Por cierto, las bandas y los gaiteiros, será por kilómetros en las fiestas

–¡Será, será! La verdad es que durante todos estos años me he pegado auténticas pateadas por lugares a los que nunca tendría ido si no hubiese sido por la música, e incluso, los he recorrido en vehículos a los que nunca pensé que me montaría. Eso es otra de las cosas que he de agradecer a la música, la de conocer sitios y gente maravillosa. Estar en la banda me ha permitido viajar y descubrir toda Galicia de una forma muy particular.

–¿No tiene la sensación que, muchas veces, la música de banda es el “patito feo” de los espectáculos musicales?

–No sé si la definición adecuada es “patito feo”, pero si que, muchas veces, no se nos valora lo suficiente, como si fuésemos músicos de segunda. Nunca lo entendí, porque de las bandas han salido todo tipo de músicos que han triunfado.