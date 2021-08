Mochilas de todo el mundo en el maletero de un taxi

Cubrir kilómetros y kilómetros durante días no resulta una tarea sencilla para ningún peregrino. Es más, puede convertirse en una auténtica tortura que puede acabar dando al traste con un recorrido espectacular como es el Camiño de Santiago. Es por ello que, desde hace algunos años, han ido surgiendo al amparo de los diferentes caminos a Compostela una serie de empresas que se ofrecen a trasladar el equipaje de cada peregrino para que su recorrido resulte mucho más cómodo. La Variante Espiritual no ha sido ajena a ello y cuenta con este servicio desde hace un par de años gracias a la iniciativa de un vilanovés, Víctor Abal.

Propietario de dos taxis y de un tren turístico en Vilanova, Abal vio un nicho de mercado importante en este servicio a medida que iba creciendo en afluencia la Variante y se decidió a dar el salto. Lo hizo buscando como promocionarse en redes sociales y en los distintos albergues que existen por el Camiño Portugués y el negocio comenzó a funcionar. “Cuando comencé, había empresas que trabajaban en el Camiño Portugués pero que se negaban a realizar la Variante”, lo que le permitió hacerse cargo de ese servicio e ir creciendo poco a poco.

Abal distingue la situación que existía antes de la pandemia de la de ahora. Cuando puso en marcha el servicio en 2019, la Variante Espiritual era uno de los caminos que, desde el sur de Galicia, llegan a Compostela, que mejor funcionaba y “nos encontramos con un parón brutal del que ha costado mucho comenzar a recuperarse”. Sin embargo, en las últimas semanas, Abal cree que “ volvemos a coger ritmo, porque la gente quiere recorrer el camino, quiere hacerlo de forma cómoda y disfrutar de una experiencia que no se puede vivir todos los días”. El traslado más habitual de las maletas que realiza Abal es desde Pontevedra a Vilanova, un recorrido que, lo más norma, es realizar en dos etapas, aunque incluso tiene continuado con el transporte hasta Padrón o hasta la propia Compostela. De hecho, en los últimos días ha estado trasladando las maletas de un grupo desde Nigrán.

Víctor Abal pone en marcha el servicio de transporte de mochilas para facilitar el paso de peregrinos por la Variante Espiritual

Aunque la gran mayoría de las personas que recorren la Variante Espiritual entre Pontevedra y el puerto de Vilanova son españoles o portugueses, desde que se dedica al transporte de mochilas y maletas, Abal se ha encontrado con personas procedentes de los países más diversos, desde Italia a Ucrania, pasando por Brasil, Francia o alemanes. “En el coche he llegado a tener una docena de mochilas de las más diversas procedencias; por él han pasado mochilas de toda Europa y de muchas partes del mundo gracias a ese carácter universal que tienen todos los Camiños de Santiago”, explica Abal.

Pero en el caso de la Variante el vilanovés destaca “su valor natural y paisajístico, así como la posibilidad de hacer en barco parte del camino, remontando la ría de Arousa y el río Ulla; esas posibilidades sirven de atractivo para que los peregrinos escojan desviarse en Pontevedra del Camiño Portugués y acercarse a Vilanova”. La decisión no suele defraudar a ninguno de los peregrinos con los que ha hablado Abal, y han sido muchos. “La posibilidad de pasar por Combarro, por los monasterios de Armenteira y Poio y, sobre todo, por un espacio natural como la Ruta da Pedra e da Auga es algo que aprecian mucho; además, también suelen destacar el espectacular paisaje que se observa desde el monte Castrove”.

Desde este mismo año, Abal se ha hecho con la concesión del albergue de Armenteira, otro servicio que “comienza a funcionar bien, ha costado, pero el avance en la vacunación y las ganas de la gente de recorrer el camino parece que están reviviendo la Variante”, señala. Eso sí, el vilanovés echa en falta la existencia de más albergues y de más camas para atender a los peregrinos, ya que “en algunos momentos del año, resulta imposible que los albergues que existen en la Variante puedan asumir la gran cantidad de personas que la recorren”.