Meaño Independiente critica los problemas existentes con la retransmisión de plenos

La formación Meaño Independiente (MI) emite un comunicado en el que critica que el último pleno ordinario, celebrado el pasado 30 de julio, quedara “tapado”, sin acceso al público ni a los medios, que no pudieron seguirlo en el salón por las condiciones COVID, ni tampoco a través de la plataforma Séneca, que es la que presta el servicio de emisión y grabación para vídeo-acta.

El enlace servido por el concello en su red social para visionar el pleno, no daba acceso a emisión alguna en el directo. La única posibilidad para seguirlo pasaba por un enlace interno facilitado por uno de los ediles, que permitió seguirlo en parte, hasta que, mediado el tiempo de sesión, la emisión se quedó sólo en imagen pero sin sonido. A mayores, dicho enlace aceptaba un solo uso y, de compartirse con otro aparato o usuario, no funcionaba.

Cristina Castro solicitó un receso en la sesión para tratar de subsanar la avería. Tras consultarlo con la plataforma, según la versión que ofrece MI, la explicación dada al pleno fue instar a seguir porque la grabación se estaba efectuando correctamente con imagen y sonido.

Por regla general, las grabaciones de los plenos no se estaban subiendo en Meaño al finalizar la sesión, y los vídeos tardaban tres o cuatro días en volver a estar disponibles. Por esta razón y la situación dada en este último pleno, Cristina Castro se interesó por cuanto tiempo tardaría en subirse el pleno que no se había emitido “y la respuesta fue que en las próximas horas estaría disponible en la plataforma”.

Pero desde entonces han transcurrido ya once días, y a día de hoy sin poder visionarse el pleno, ni las posiciones de los diferentes grupos, ni las demandas trasladadas al regidor en ruegos y preguntas. La situación enerva a la formación independiente que precisa que “más de diez días después -lamenta José Manuel Aspérez-, aún no hayamos tenido, no ya nosotros, sino los vecinos, acceso al vídeo o, cuando menos, una explicación de lo acaecido con esa emisión-grabación”.

Lo que está en tela de juicio con lo acaecido, agrega, “es el derecho a la información, del que se está privando a los vecinos sin explicación alguna, silencio absoluto, una postura por la que suele optar Carlos Viéitez, cuando un asunto se le complica o una noticia adversa acaece en Meaño, él se borra, desaparece de escena”.

Meaño Independiente afirma en su misiva que “al alcalde le viene como anillo al dedo el tratar de ocultar el único momento donde se enfrenta a la oposición de manera pública, quedando evidente el desconocimiento de mucha de las materias que, como alcalde, debería manejar”.

Así, “demostró el desconocimiento del proyecto de remodelación del pabellón de As Covas donde el concello pretende invertir la friolera de 450.000 euros, un proyecto que ni leyera, desconociendo como iban a ser los asientos de las gradas, y sin solventar el problema real de ese pabellón que es la humedad y la condensación”, apostilla José Manuel Aspérez.

La formación independiente, que criticara que el pleno se hiciera de manera presencial cuando Meaño estaba en los máximos el contagios COVID, lamentaba que no se otorgara la posibilidad de voto telemático para el portavoz de MI que no podía asistir presencialmente en aras al cumplimiento de confinamiento domiciliario por la pandemia, al haber sido contacto directo con un caso positivo en coronavirus.