Indignación en O Grove tras volver a convertirse en la "oveja negra"

O Grove vuelve a estar solo. Después de Semana Santa este ayuntamiento sufrió su particular calvario con un nuevo confinamiento perimetral, la hostelería cerrada y aislado del mundo a causa del aumento exagerado de contagios.

Compartió con A Pobra do Caramiñal el dudoso honor de ser el municipio gallego sometido a mayores restricciones a causa del COVID. Un peligroso primer puesto que ahora ostenta en solitario, para indignación de vecinos, hosteleros, turistas y dirigentes políticos.

Tras la reunión del último comité clínico, este municipio arousano abarrotado de visitantes en esta época del año que lucha por seguir siendo uno de los destinos turísticos más importantes de la comunidad, se convierte en el único en nivel máximo de restricciones.

“Los datos objetivos no explican esta decisión, ya que O Grove tenía una incidencia a 14 días y a 7 días similar a la de Sanxenxo, y no solo eso, sino que en la última semana hemos rebajado esa incidencia de una forma mucho más acusada” José Antonio Cacabelos Rico - Alcalde de O Grove

Y eso que los contagios no dejan de bajar desde hace días, incluso a un ritmo mayor que el experimentado en otras localidades.

Baste como ejemplo que en la última semana el número de casos activos se ha reducido en más de un centenar, para situarse, a fecha del lunes, en 119 .

Nada que ver con los 227 casos que el 2 de agosto marcaron el techo de contagios en la península grovense. Incluso muy lejos de los 205 casos del día 3, los 198 del 4 o los 174 que se registraban el jueves pasado.

Pero, como queda dicho, esta más que evidente mejoría, que parece indicar que la localidad puede salvar el verano y encarar con garantías la transición hacia la multitudinaria y afamada Festa do Marisco –en la primera quincena de octubre– no se ha visto reflejada en las decisiones del comité clínico.

De ahí la reacción y condena de los empresarios, comerciantes y vecinos en general de este pueblo que vive por y para el turismo. Motivo por el cual, incluso el PP local se posicionó hace días en contra de las decisiones tomadas por la Xunta para limitar el funcionamiento de la hostelería.

Un enfado evidente que va a más e incluso puede desencadenar en movilizaciones ciudadanas durante los próximos días.

Y es que los mecos no entienden ni comparten unas decisiones de la Xunta que el alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, tacha de “arbitrarias”.

El regidor canaliza el enfado de los grovenses cuando habla de discriminación, persecución y todo tipo de agravios que, según cree, perjudican a su pueblo frente a otros destinos turísticos cercanos, como puede ser Sanxenxo.

Tras conocer la decisión de las autoridades sanitarias, haciendo que de los nueve concellos que se encontraban en el nivel máximo de restricciones, tan solo O Grove se mantenga en el mismo, Cacabelos exigió explicaciones “urgentes y claras” a la Xunta.

Hasta ahora “he aceptado sin rechistar todas las medidas del comité clínico, pero me parece inaceptable que esta vez quieran perjudicarnos de semejante modo”, asevera el alcalde.

“Es una cuestión de imagen, y lo que está haciendo la Xunta es señalarnos a nivel nacional como si O Grove fuera el único pueblo afectado por el coronavirus” José Antonio Cacabelos Rico - Alcalde de O Grove

Lo dice desde el convencimiento de que “los datos objetivos no explican esta decisión, ya que, según las últimas cifras aportadas, O Grove tenía una incidencia a 14 días y a 7 días similar a la de Sanxenxo, y no solo eso, sino que en la última semana hemos rebajado esa incidencia de una forma mucho más acusada”.

Pero no ha sido suficiente, ya que “en pleno mes de agosto, con un pueblo turístico como el nuestro abarrotado de gente, resulta que nos mantienen en nivel máximo mientras que a Sanxenxo lo bajan al alto”, insiste Cacabelos.

“Parece que quieren perjudicarnos” “Todo esto parece hecho a posta , como si quisieran perjudicar a O Grove. Y que no me vengan diciendo que en Sanxenxo hay que tener en cuenta la población flotante, porque entonces hay que ver que nosotros también estamos a tope de turistas y tenemos una población flotante igual o superior, de ahí que mantenernos solo a nosotros en nivel máximo no se entienda”. Quien así se pronuncia es José Cacabelos, que como alcalde exige a la Xunta “un trato justo y objetivo” para su pueblo, en lugar de “un nuevo agravio muy perjudicial que nos acaba de crear un estigma que no nos merecemos”.

“Es una burla por parte de la Consellería de Sanidade”

Por eso concluye que se trata de “una burla por parte de la Consellería de Sanidade”. Algo, a su juicio, “inaceptable”, que ya no tiene que ver con una variación de aforo en la hostelería u otras cuestiones así, sino que se trata de “una cuestión de imagen, y lo que está haciendo la Xunta es señalarnos a nivel nacional como si O Grove fuera el único pueblo afectado por el coronavirus”.

Cacabelos: “Es una decisión lamentable e injustificable”

José Cacabelos exigió explicaciones a la Xunta y se las dieron. Pero no le convencieron lo más mínimo. “Después de hablar media hora con el conselleiro de Sanidade, Julio García, solo puedo decir que la decisión tomada es lamentable y no se justifica”, espetaba el regidor a las cuatro de la tarde de ayer.

En esa charla telefónica se le explicó que la incidencia a 14 días se sitúa en Galicia en 558 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a siete días es de 244,5, con la variante como predominante, y 227 casos secuenciados.

Pues bien, hay tres pueblos que superan los 500 a catorce días, que es donde está la barrera para pasar de riesgo alto a máximo. Uno es Viveiro, con 504, otro es O Grove, con 572, y el tercero, Sanxenxo con 539, mientras que la incidencia a 7 días en estos dos últimos municipios es de 178 y 136, respectivamente.

"Por primera vez veo que han prevalecido criterios subjetivos de miembros del comité sanitario en detrimento de los criterios y datos objetivos relacionados con la pandemia" José Cacabelos - Alcalde de O Grove

Dicho lo cual, el alcalde reflexiona: “Puedo entender que bajen de nivel a Viveiro, ya que está justo en el límite, pero que lo hagan también con Sanxenxo y nos mantengan a nosotros en el máximo no tiene sentido”.

Lo que quiere decir es que “si el criterio es que a más de 500 se está en nivel máximo y Sanxenxo tiene 539, no puede ser que solo nos ‘condenen’ a nosotros, y o bien nos bajan a los dos a nivel alto o nos mantienen en el máximo antes de hacer una nueva revisión el viernes; no me vale que el conselleiro me diga que la evolución en Sanxenxo es algo más favorable”.

Cancelaciones en los hoteles Un par de horas después de que se decidiera mantener solo a O Grove en el nivel máximo, “dos hoteles me acaban de decir que les llamaron clientes con reservas para el finde que acababan de escuchar que somos el único municipio de Galicia en ese nivel, por lo que nos tememos que estas llamadas van a multiplicarse y darán lugar a cancelaciones”, teme el alcalde meco. “La Xunta está dando una muy mala imagen de O Grove, como dando a entender que somos el único municipio con riesgo de contagio, a pesar de que bajamos cien casos en cinco días”, concluye.

Como también le dijo “que la evolución es positiva en O Grove, pero que algún técnico le sugirió que era bueno mantener a O Grove en nivel máximo”.

En resumen, que “estas explicaciones no se sostienen de ningún modo, y por primera vez veo que han prevalecido criterios subjetivos de miembros del comité sanitario en detrimento de los criterios y datos objetivos relacionados con la pandemia, ya que si se barajaran estos últimos o bien habría más de un concello en nivel máximo o todos teníamos que haber pasado al alto”.

Nivel máximo:

O Grove.

Nivel alto (55):

Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Meaño, Meis, Ribeira, Cambados, Cee, Fisterra, Laxe, Malpica, A Coruña, A Laracha, Cambre, Arteixo, Betanzos, Carballo, Culleredo, Oleiros, Sada, Miño, Pontedeume, Cabanas, Ferrol, Muros, Ames, Viveiro, Burela, Foz, Chantada, Lugo, Ribadeo, Xove, Outeiro de Rei, O Barco de Valdeorras, Verín, Bueu, Marín, Poio, Pontevedra, Portas, Soutomaior, Vilaboa, Baiona, A Guarda, Gondomar, Nigrán, O Porriño, Redondela, Salvaterra, Tui, Vigo, Arbo, As Neves y Tomiño.

Nivel medio (69):

A Illa, Valga, Rianxo, Vilanova, Catoira, A Pobra de Caramiñal, Boiro, Corcubión, Paderne, Ponteceso, Coristanco, Muxía, Oza-Cesuras, Vimianzo, Abegondo, Cabanas, Coirós, Bergondo, Curtis, Camariñas, Carral, Cerceda, Cariño, Narón, Neda, Ares, Ortigueira, As Pontes, Cedeira, Fene, Touro, Melide, Padrón, Santiago, Teo, Carnota, Oroso, Silleda, Monterroso, Palas de Rei, Cospeito, Guitiriz, Monforte, Cervo, Mondoñedo, Sarria, Vilalba, Riós, Avión, A Rúa, Monterrei, Xinzo, Carballiño, Ourense, Celanova, Coles, Allariz, A Lama, Cuntis, Barro, Ponte Caldelas, Mondariz, Pazos de Borbén, Moaña, Mos, O Rosal, Cangas, Ponteareas y Salceda de Caselas.

Nivel medio-bajo (188):

El resto de concellos.