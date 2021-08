Cambados no se presentó a los Reac-Pon porque tendría que aportar 80.000 euros

El concejal de Obras de Cambados, Samuel Lago, contestó ayer que el Ayuntamiento no presentó ningún proyecto a la convocatoria Reac-Pon de la Diputación de Pontevedra, porque tendría que aportar unos 80.000 euros de las arcas municipales.

El portavoz del Partido Popular cambadés, Luis Aragunde, atacó con dureza al gobierno municipal el pasado fin de semana porque el Ayuntamiento no presentó ninguna iniciativa a los Reac-Pon. Según Aragunde, se han dejado de ingresar unos 800.000 euros, dinero que según él podría haberse invertido en caminos, alcantarillados o el arreglo de espacios públicos.

José Ramón Abal, concejal de Cambados Pode, se sumó a estas críticas ayer, afirmando que el bipartito también eludió pedir las subvenciones del Plan Ágora.

Preguntado al respecto, Samuel Lago dijo que las acusaciones de Aragunde, “son falacias, casi todo es mentira”. Dijo que Cambados no recibiría en ningún caso, “tanto dinero”, y que las ayudas no valdrían para todo tipo de inversiones. Añadió que la convocatoria era por régimen competitivo (se aprueban los proyectos mejor valorados), “por lo que podría haberse pedido la subvención y no sernos concedida”.

Además, Samuel Lago contraatacó a Aragunde diciendo que el Ayuntamiento tendrá que pagar 97.000 euros de indemnización, “por una nefasta gestión, casi diría que negligente, en la calle Sabugueiro”, cuando en 2011 el anterior gobierno de Cambados abrió un vial, pero dejó sin ejecutar el convenio urbanístico.

“Si las cosas se hubiesen hecho bien en 2011, ahora dispondríamos de dinero para hacer nuestra aportación propia al Reac-Pon. No lo solicitamos porque no lo vimos conveniente”.