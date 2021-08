Mar de Santiago encuentra en Portugal el apoyo a su promoción como destino Xacobeo

El primero en recibir la distinción fue Antonio José Pereira Portilho, vicepresidente de la Federación Internacional de Asociacións de Amigos do Camiño Portugués y presidente de la Associação de Espaços Jacobeos de 2014 a 2018. Durán destacó su figura como “una persona implicada en dar a conocer esta marca, que cuando viene a Vilanova trae a 80 personas para realizar el camino originario de Santiago”.

La segunda distinción fue para el alcalde de Ponte da Lima, Vítor Alves, una persona clave en la recuperación del Camiño Portugués y en dar a conocer variantes como la que une Pontevedra con el puerto de Vilanova para realizar la “Traslatio”.

El último reconocimiento fue a parar a la pechera del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que se le reconoce la implicación en poner en marcha un Ano Santo muy complicado por la pandemia. Durán recordó como “en abril, Santiago estaba muerto, pero gracias a tu implicación, ha revivido, consiguiendo impulsar la hostelería y que el sector turístico esté salvando la campaña gracias al Camiño, por eso consideramos que te mereces este reconocimiento”, explicaba ayer Durán en el jardín de la casa museo de O Cuadrante.

En el acto de entrega de las insignias estuvieron todos los alcaldes de Mar de Santiago y el regidor de Ribadumia, por el que atraviesa la Variante Espiritual que desemboca en Vilanova.

La Festa do Mexillón e do Berberecho y la Feira de Oportunidades dejan un buen sabor de boca en los establecimientos participantes ya que, durante las cuatro jornadas que ha durado la fiesta, esta se llenó de visitantes ávidos por probar una de las grandes delicias de la ría de Arousa y descubrir las gangas que se ofrecían en las inmediaciones de la carpa de degustación. También destacan los conciertos que se celebraron durante el evento, unos conciertos en los que se guardaron las directrices sanitarias a las que obliga la pandemia. Broken Peach fueron los encargados de cerrar la fiesta, pero antes pasaron por el Xardín Umbrío Milladoiro o la Orquesta Marbella.

Roi Casal: “La ría de Arousa lo tiene todo”

Sin el boato de otras ediciones debido a la situación pandémica, el pregón de esta edición de la Festa do Mexillón e do Berberecho le correspondió al músico Roi Casal, catoirense que ha elaborado el que se ha convertido en himno de Mar de Santiago. Casal rememoró cuando, siendo un niño, su padre impartía clases de gaita en Vilanova, un instrumento que, por aquel entonces, no estaba valorado, pero que Milladoiro, grupo en el que está su padre y en el que él militó, lo elevó a su máximo reconocimiento. También resaltó que “la ría de Arousa es nuestro Mediterráneo”, por la importancia histórica que posee para Galicia. Embajador de Mar de Santiago, ya que a cada concierto que acude está presente la canción que representa a la marca, Casal recordó que esta marca que reúne a Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures “es un producto turístico que lo tiene todo: literatura con Castelao o Valle, gastronomía, historia y, sobre todo, música”.