Las trabas de Portos dificultan el proceso de musealización de barcos tradicionales

Valorizar y dar a conocer la enorme riqueza de embarcaciones tradicionales es una de las máximas de Culturmar, el ente que acoge en su seno a las asociaciones dedicadas a la recuperación del patrimonio marítima. Con ese objetivo se puso en marcha en su día la construcción de una serie de Mariñas Tradicionais en aquellos muelles que contaban con una amplia representación de tipologías. Sin embargo, gran parte de ese proyecto está a punto de irse al traste por las trabas que pone la administración, que reclama a los colectivos el pago completo de las tasas por el uso de esas dársenas, sin ningún tipo de bonificaciones.

Asociaciones sin ánimo de lucro, los colectivos no pueden hacer frente a ese coste y en lugares como O Grove, el pantalán que debía ser un museo al aire libre para que el turismo conociese el valioso patrimonio etnográfico que posee Galicia, permanece vacío tras la marcha de la asociación. No muy lejos de allí, en la dársena de Portonovo, fue la propia asociación la que decidió desalojar el pantalán ante un coste inasumible para sus arcas. En Combarro están sometidos a una presión económica brutal al serle remitidas tasas de años anteriores sin ningún tipo de bonificación, lo que les está llevando a plantearse la posibilidad de abandonar las Mariñas.

El ente ha tomado esa decisión al considerar que no existe un censo en el que se identifiquen las embarcaciones tradicionales y clásicas. Culturmar cuenta con uno propio que, durante el mandato de José Juan Durán al frente de Portos era la referencia para aplicar las bonificaciones, pero ahora se reclama uno elaborado por la administración. Es ahí donde entra la Consellería de Cultura, que debería haber elaborado este censo, pero sigue sin hacerlo, por lo que Portos entiende que no existen datos para aplicar bonificaciones o exenciones a los barcos tradicionales, una decisión que implica que estas embarcaciones abandonen estos espacios allí donde existen.

Su marcha supone el regreso a los amarres tradicionales a muertos o en las playas, donde las embarcaciones son mucho más vulnerables y corren mayor riesgo de sufrir daños que puedan dar al traste con el trabajo de recuperación etnográfica que se ha llevado a cabo.

Estar en esas Mariñas Tradicionales, señalan desde Culturmar, no es solo un lugar donde amarrar para las embarcaciones, sino que se trata de un museo al aire libre donde dar a conocer la riqueza tipológica que posee la cultura marítima, un lugar donde descubrir desde dornas a galeones, pasando por bucetas, gamelas o xeiteiras. “El mayor impacto que hay es a nivel de musealización del patrimonio marítimo; contamos con una serie de barcos tradicionales en cada una de ellas, cualquier persona puede verlas, diferenciarlas y acercarse a ellas, y si haces cualquier tipo de actividad, centralizarla en las Mariñas es mucho más sencillo”, explicaban ayer desde Culturmar. Insisten en que la existencia de las Mariñas Tradicionales es “una cuestión de accesibilidad y difusión, de la existencia de museos flotantes que no se pueden perder”,

La Federación elaboró un estudio sobre las Mariñas Tradicionais, un proyecto conocido como “Mar de Velas” cuyo principal objetivo era crear una red de este tipo de infraestructuras por toda la costa gallega. “Serviría como un producto turístico que incluiría señalización y visitas”, explican. En estos momentos, en la web solo pueden contar con las Mariñas de Combarro y Muros activas. La creación del proyecto “Mar de velas” fue posible gracias a la financiación de varios GALP de las Rías Baixas lo que supone una paradoja un tanto absurda, que la misma administración que financió en parte la puesta en marcha de estas Mariñas Tradicionais, la Consellería do Mar, sea la misma que pone todo tipo de trabas, a través de Portos de Galicia.

Entre las cuestiones que indignan a los colectivos que forman parte de Culturmar se en cuenta el cobro de tasas sin ningún tipo de sentido. Un ejemplo de ello es lo que le pasa a Dorna de A Illa. Este colectivo, como cada 17 de mayo, inicia la temporada de navegación con una fiesta en el muelle de O Xufre, donde se bautizan los barcos recuperados, mientras en el muelle suenan las gaitas, una actividad que se complemente con un pequeño baile tradicional. Así ocurrió en 2019 y aquel acto ha traído como consecuencia el envío de una factura, por parte de Portos de Galicia, de 92 euros por ocupar 740 metros cuadrados portuarios durante un día para celebrar el Día das Letras Galegas. En la asociación cultural e deportiva Dorna están indignados con esta decisión y lamentan que sea la propia administración la que ponga trabas a la recuperación de la cultura tradicional. La factura se emitió el pasado 31 de julio, más de dos años después de la celebración del evento y era algo que el colectivo no se esperaba, ya que lleva más de una década celebrando esas actividades en el muelle de O Xufre y nunca se les había pasado una factura por su uso, durante poco más de una hora, en una jornada festiva y casi sin actividad portuaria.

Culturmar lleva años con su sede en la parroquia cambadesa de Castrelo. Sin embargo, desde hace años, negocia con el Concello su traslado al Salón José Peña, un entorno mucho más adecuado y muy vinculado a la navegación tradicional. Sin embargo, este traslado, que contaba con el beneplácito del Concello se ha visto truncado en las últimas semanas al ver como Portos reclamaba a Cambados una cantidad desorbitada por el uso de Peña. La renuncia del Concello a abonar ese coste por la concesión de un espacio que recuperó la administración municipal deja sin la posibilidad de traslado a Culturmar, que tendrá que continuar en su actual sede a la espera de que se resuelva este entuerto entre las dos administraciones. La Federación tiene en la ría de Arousa a la mayor parte de sus integrantes, destacando el dinamismo de Dorna en A Illa o de A Dorna Meca.

A Illa lleva años reclamando una Mariña Tradicional en O Xufre





Conseguir una Mariña Tradicional no es precisamente una tarea sencilla. Que se lo pregunten a la asociación Dorna y a los otros colectivos de A Illa, que llevan años aguardando por este servicio. Asociaciones y Portos de Galicia llegaron a un acuerdo de palabra por el cual, cuando se completase el traspaso de las embarcaciones de la tercera lista al interior de la dársena de O Xufre, se dejaría un pequeño pantalán en O Cantiño que iría destinado para las embarcaciones tradicionales. Sin embargo, las asociaciones quedaron seriamente defraudadas cuando comprobaron que las obras de desmontaje de ese pantalán se completaban sin que se les dejase un lugar en el que amarrar. La flota de A Illa cuenta con varios galeones, barcos que no tienen una zona de amarre. El más emblemático de todos ellos es el “Rei do Mar”, una embarcación que, si tiene una avería, “tiene que solicitar al guardamuelles el uso de pantalanes libres en la zona de bateeiros”. La contestación con la que se encuentran es siempre la misma, que tan solo puede estar un día. Esa situación se repite con el resto de galeones que ven como en los pantalanes de bateeiros hay varios amarres vacíos, que están completamente libres, pero que Portos se niega a cederles pese a las numerosas solicitudes al respecto.