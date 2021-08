El PP culpa al Concello de perder una subvención de 800.000 euros

El Partido Popular de Cambados, a través de su portavoz, Luis Aragunde, denunció ayer que el Concello ha perdido la oportunidad de beneficiarse con una subvención de 800.000 euros. Se refiere Aragunde a las ayudas que la Diputación aporta a través del programa Reac-Pon (Reactiva Pontevedra), una iniciativa provincial que cuenta con “50 millones de euros, a mayores del Plan Concellos, que sirve para ayudar a los municipios, eso sí, había que presentar proyectos para que se otorgase la subvención”.

El plazo para presentar esos proyectos finalizaba el pasado martes y entre los que figuraban con registro de entrada brillaba “la ausencia de algún proyecto de Cambados, lo que demuestra que el grupo de gobierno no tiene ideas ni disponibilidad para llevar a cabo iniciativas que beneficien a los vecinos”.

Más grave le parece a Aragunde que “en este Reac-Pon se podía meter todo tipo de proyectos, desde asfaltados a alcantarillados que vienen reclamando los vecinos desde hace años y a los que el grupo de gobierno solo les responde con la cantinela de que no hay dinero”.

Para el conservador cambadés la pérdida de esta subvención es “una auténtica irresponsabilidad del equipo de gobierno, con la alcaldesa, Fátima Abal, al frente, que está cobrando un salario para no preocuparse de sus vecinos”.

Insiste el conservador en que “si los concejales no quieren trabajar porque no están cobrando, que se vayan, pero no pueden continuar dejando sin gestión a este municipio porque lo que están haciendo es una auténtica vergüenza, sobre todo porque los vecinos y las asociaciones vienen pidiendo inversiones en todo Cambados sin que se les haga caso”. Insiste en que le gustaría saber que “clase de explicaciones van a darle ahora a los vecinos que siguen esperando alguna obra”.

Aragunde no duda en ensalzar a las asociaciones de vecinos que “vienen demostrando que funcionan mucho mejor que el Concello, mientras el grupo de gobierno debe pensar que está gestionando un grupo de amigos”. El popular no duda en calificar lo ocurrido como “uno de los hechos más graves que han ocurrido en Cambados”.