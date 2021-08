Vecinos de Meis peregrinan a Santiago durante tres días para pedir más médicos

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, explica que el médico de Mosteiro se jubiló hace unos tres meses, y que el Sergas no cubrió la plaza con otro facultativo fijo. “Lo que hacen es mandar un sustituto, pero que cambian cada día o cada semana. Unas veces viene toda la mañana, otras veces viene solo por unas horas”. Una situación que genera malestar entre los vecinos, quienes preferirían disponer de un médico estable, puesto que la atención que recibirían de ese modo sería posiblemente más rápida y efectiva.

Pero, aún siendo una situación incómoda, en Meis iban soportando esta fórmula hasta hace unos días porque quedaba un segundo médico fijo en el centro de salud de Mosteiro, que es el que estaba trabajando en el consultorio de Paradela hasta la pandemia. “Este médico también atendía gente del otro cupo en momentos de urgencia, pero el problema es que ahora está de baja, y el Sergas tampoco cubre su ausencia”. Lo que sucede, por lo tanto, es que el centro de salud de Mosteiro queda sin médico varias mañanas durante algunas horas.

Por si esto no fuese suficiente, la regidora afirma que tampoco se están cubriendo las vacaciones de Enfermería, de modo que el centro sanitario está funcionando con una sola enfermera, con las consiguientes esperas para los pacientes.

Marta Giráldez afirma que a los vecinos ya no les queda más paciencia, y al Ayuntamiento tampoco. “Hace un par de semanas le mandamos un requerimiento al Sergas solicitando que sustituyan a los profesionales, pero lo que nos contestaron es que ellos no comparten nuestra percepción, que ellos no consideran que el servicio esté mal cubierto. Los vecinos no piensan lo mismo”.

Viendo que la vía de la diplomacia ha fallado, la alcaldesa de Meis y sus compañeros de gobierno decidieron dar un paso adelante en sus reivindicaciones. Así, a partir de lunes habrá hojas a disposición de los vecinos para que firmen solicitando un mejor servicio sanitario en Meis. Dichas hojas estarán en diferentes puntos del municipio, como el Concello, el centro de salud, el consultorio de San Martiño, o las farmacias. Los interesados en estampar su rúbrica en la queja dispondrán de plazo para hacerlo hasta el 2 de septiembre. El Ayuntamiento recogerá todas esas firmas, y como si de una ofrenda al Apóstol se tratase, el 3 de septiembre (viernes), iniciarán una peregrinación con ellas rumbo a Santiago.

Giráldez explicó ayer al mediodía en conferencia de prensa que harán la Variante Espiritual do Salnés. Así, saldrán del monasterio de Armenteira y terminarán la primera etapa en Vilanova. Al día siguiente, irán de Vilanova hasta Pontecesures en barco. El domingo, completarán a pie el camino, caminando entre Pontecesures y Santiago. Y el lunes entregarán las firmas en la Xunta. “Vamos a pedir que nos reciba el conselleiro de Sanidade”, avanza la alcaldesa.

Marta Giráldez explica que están invitados a participar en esta peregrinación reivindicativa representantes de todos los colectivos de la localidad, así como los vecinos a título particular.